Andrea Stella (team principal McLaren) difende a spada tratta Norris: «Sua guida corretta in Messico»

Lando Norris che esce vincitore da una battaglia ruota a ruota con il rivale per il titolo Max Verstappen nel Gran Premio del Messico è stata la rivendicazione della sua guida «corretta», secondo il team principal della McLaren Andrea Stella. Norris è arrivato secondo dietro Carlos Sainz togliendo 10 punti al vantaggio di Verstappen e si recherà in Brasile il prossimo fine settimana in svantaggio rispetto al tre volte campione del mondo di 47 punti con quattro gare rimanenti e 120 punti ancora in palio. Una settimana dopo che Norris è stato retrocesso dietro Verstappen nel Gran Premio degli Stati Uniti per aver sorpassato il suo rivale fuori pista - una penalità contestata dalla McLaren - i protagonisti del campionato si sono scontrati di nuovo a Città del Messico. Questa volta è stato Verstappen a cadere in fallo con gli steward al giro 10, accumulando 20 secondi di penalità, per aver costretto Norris a uscire dalla pista alla curva cinque e aver lasciato la pista e ottenuto un vantaggio alla curva otto.

Norris ha definito Verstappen, che ha lottato per arrivare sesto, «pericoloso» via radio e ha detto che non credeva che il suo rivale stesse guidando in modo corretto. Stella ha elogiato Norris per essersi attenuto ai suoi principi nel vivo della battaglia e ha detto che la McLaren ha sempre sostenuto il modo in cui il suo pilota fa il suo lavoro. «Le nostre conversazioni e revisioni interne sono sempre state molto chiare: Lando ci piace, approviamo e confermiamo il modo in cui guidi», ha detto Stella a Città del Messico. «Non spetta a te andare lì e cercare di trovare giustizia da solo. Vai a correre in modo corretto e sportivo come fai tu e poi deve esserci una terza parte, ovvero gli steward che diranno se alcune manovre sono corrette o meno. Non essere disperato, non devi dimostrare nulla. Vai a correre in modo corretto e onesto. Questo è ciò che vogliamo da Lando, questo è ciò che Lando vuole da se stesso e penso che sia importante che il team confermi che è ciò che vogliamo da te».

Prima della gara di questo fine settimana, Norris aveva detto che avrebbe potuto dover cambiare il suo stile di guida per competere con Verstappen e aveva persino detto di «non essere al livello» del leader del campionato. «Lando può guardare alla sua corsa, spesso guardando un bicchiere mezzo vuoto in relazione a ciò che potrebbe fare», ha aggiunto Stella. «Ho sempre avuto bisogno di avere una conversazione con Lando per rassicurarlo, 'non preoccuparti, andrà tutto bene'. «In questo senso è una giornata positiva perché ha dimostrato che - penso che sia positivo- correre duro, ma non può essere risolto in pista dai due piloti. Serve una terza parte, le autorità. Siamo completamente soddisfatti del modo in cui Lando ha corso in passato». Il direttore del team Red Bull Christian Horner ha contestato la penalità iniziale inflitta a Verstappen alla curva cinque, quando Norris ha girato all'esterno.

Horner è arrivato per i suoi doveri con i media con le mappe GPS stampate, che ha affermato mostravano che Norris era entrato in quella curva più tardi in frenata e più velocemente di quanto avesse fatto nel suo giro più veloce della gara. «Una volta era una ricompensa per i più coraggiosi girare all'esterno», ha detto Horner. «Penso che stiamo rischiando di capovolgere le leggi sui sorpassi, dove i piloti cercheranno semplicemente di mettere il muso davanti all'apice e poi sosterranno che devono avere spazio in uscita. Devono tornare alle basi: se sei fuori non avrai la priorità. Altrimenti finiremo con un pasticcio in queste prossime quattro gare. Penso che sia davvero importante che il commissario di gara, insieme ai piloti, concordi qualcosa di sensato piuttosto che quello che stiamo avendo ora».