Andreucci (Citroën C3 Rally2) domina in Val d’Orcia e torna a vincere nel Campionato Italiano Rally Terra

Paolo Andreucci è il come il vino DOC. Passano gli anni, ma la classe è sempre quella. L'abbiamo conosciuto nell'84 quando, ex promessa dello sci appena diciannovenne, esordì nella gara di casa al Ciocco, inseguito dal padre piuttosto...arrabbiato. Da allora ha vinto qualcosa come undici titoli italiani asslouti e tre nel campionato terra, dove è appena tornato per sperimentare gli pneumatici prodotti da un brand indiano. Nonostante la concorrenza ha vinto il 16° Rally della Val d’Orcia, manifestazione organizzata da Radicofani Motorsport valida come appuntamento del Campionato Italiano Rally Terra e del Campionato Italiano Rally Terra Storico. Il pluricampione garfagnino, al volante della Citroën C3 Rally2 schierata dal team H-Sport e condivisa con il copilota Rudy Briani, si è portato al vertice della classifica dopo la prima prova della domenica. A chiudere al comando la prima giornata di gara era stato il finlandese Benjamin Korhola, ritiratosi all’avvio domenicale dopo aver accusato un problema meccanico alla sua Hyundai i20 N Rally2.

Sul secondo gradino del podio si sono imposti Tommaso Ciuffi e Pietro Cigni, leader dalla prima alla terza prova speciale ma attardati, nella fase centrale della giornata di chiusura, da un errore costato lo spegnimento della loro Skoda Fabia RS. "Tommi", che aveva vinto la gara d'apertura a Foligno, mantiene il comando della classifica provvisoria del "Terra" . Terzi hanno concluso Alberto Battistolli e Simone Scattolin, su Skoda Fabia RS, con il pilota vicentino che, fin dall’avvio di gara, è stato condizionato da uno stato influenzale che, tuttavia, non gli ha negato una performance crescente valsa lo “scratch” nell’ottava prova speciale e culminata con il miglior tempo fatto registrare nell’ultima delle dieci in programma.

Quarto posto per Mille Johansson, il campione junior del FIA – European Rally Championship 2024. Il diciannovenne svedese, affiancato da Johan Gronvall su Skoda Fabia RS, ha prevalso nel confronto Under 25 precedendo, nella classifica assoluta, Giacomo Costenaro e Justin Bardini alla loro seconda esperienza su Skoda Fabia RS. Il terzo appuntamento del Terra 2025, il Rally dell'Adriatico è previsto nel primo week end di maggio.