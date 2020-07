Anteprima Silverstone: Mercedes continua lo sviluppo del DAS, la Red Bull vi rinuncia

La Mercedes non abbandona lo sviluppo del DAS. Anche se lo sterzo a doppio asse verrà bandito a partire dal 2021, la squadra di Toto Wolff proseguirà, da qui alla fine del campionato, nel far progredire questa intuizione tecnica di grande valore: "Per noi resta qualcosa di nuovo, continua ad essere una scoperta. Il modo in cui lo miglioreremo è ancora aperto, speriamo di sfruttarlo ancora di più facendo esperienza nelle prossime gare", ha spiegato il direttore tecnico James Allison. Il DAS, la componente tecnica più chiacchierata, per adesso è stato usato soprattutto per portare in temperatura i pneumatici sia in qualifica, contribuendo al grande vantaggio sul giro secco di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, sia alla ripartenza dalle fasi di safety-car. Ma sulla carta, la possibilità di variare la convergenza delle ruote anteriori può rivelarsi utile anche in piena gara, per gestire in maniera ottimale l'usura delle gomme Pirelli.

Il tutto mentre la Red Bull, l'unica altra scuderia che sembrava davvero interessata a replicare il dispositivo, ha deciso di rinunciare. La RB16 di Max Verstappen e Alex Albon non avrà il DAS. "Per adesso è fuori discussione, prima dobbiamo risolvere i nostri problemi di telaio", ha rivelato il consulente Helmut Marko. In occasione del primo weekend a Spielberg il team anglo-austriaco aveva presentato reclamo ufficiale contro il Dual Axis Steering, rigettato dalla FIA che ne ha confermato la legalità. La mossa Red Bull serviva anche ad avere le idee più chiare su come disegnare qualcosa di simile alla Mercedes. "Ci stiamo mettendo molte risorse", aveva affermato il responsabile Christian Horner. "Ora che è consentito, forse stiamo valutando una soluzione ancora più estrema". Ma a quanto pare resterà nel cassetto.