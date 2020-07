Perez non supera il test Covid, a rischio la sua partecipazione a Silverstone. Gutierrez si scalda

Atteso con Lance Stroll alla conferenza stampa di rito pre Gran Premio di Gran Bretagna, Sergio Perez non si è presentato. Rapidamente si è scoperto che il pilota messicano della Racing Point non ha superato il test Covid-19 al quale tutti coloro che devono accedere al paddock devono sostenere. E' il primo caso, da quando è partito il Mondiale 2020, che coinvolge un pilota. Perez è subito stato messo in isolamento e a breve dovrà sottoporsi nuovamente al test. Se dovesse risultare positivo, si creerebbe un problema non indifferente per la Racing Point, che dovrà trovare un sostituto.

Il primo della lista è Esteban Gutierrez, messicano anch'egli di 28 anni, ex Sauber ed Haas tra il 2012 e il 2016, con trascorsi al simulatore Ferrari nel 2015. Ora, Gutierrez è pilota di riferimento al simulatore per la Mercedes nonché pilota di riserva assieme a Stoffel Vandoorne, che per il costruttore tedesco corre in Formula E. Il belga in questi giorni è impegnato nella preparazione della ripresa della Formula E, le cui prime due gare post Covid-19 si terranno a Berlino il 5-6 agosto. Dunque, Gutierrez appare come il primo serio candidato a rilevare Perez, se ve ne sarà la necessità, in Racing Point, squadra che impiega motori Mercedes e che non ha un proprio terzo pilota.