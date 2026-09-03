Antonelli: «A Monza punto alla Top5, da ultimo mi divertirò di più. Derby italiano con Ferrari? Fa strano, per i tifosi non è facile»

«La Top5 è fattibile. Farò le qualifiche ma partirò comunque ultimo. Mi darà modo di focalizzarmi sul setup per il passo gara. Scontare una penalità così importante nel Gp di casa non è il massimo, ma noi guardiamo al campionato e questa è una delle migliori piste dove farlo. Partendo in fondo sento meno pressione, sono più leggero, mi divertirò ancora di più. Certo, avrei preferito partire in pole». Lo dice Kimi Antonelli durante una conferenza stampa con i media italiani, parlando della penalità per la sostituzione della power unit che lo costringerà a partire da fondo griglia.

«Sarò in modalità 'full attack' - ammette il pilota Mercedes che ride e scherza con i media - ma con la testa: non farò strike alla prima curva. Ecco, me la sono gufata. La McLaren ha fatto grandissimo step in avanti dopo l'Ungheria con un nuovo pacchetto, ci aspettavamo la crescita degli altri team. La Ferrari a Monza sarà molto forte con il nuovo motore. Sarà una gara tirata». Antonelli non nega la possibilità di concedere la scia al compagno di squadra Russell in qualifica: «Non è scontato ma potrebbe succedere. Ne parleremo internamente e ci faremo trovare pronti». L'inglese in Olanda aveva fatto passare Antonelli per un ordine di scuderia.

«Il derby con la Ferrari? Se fossi partito davanti... A Monza c'è un tifo gigantesco, ma è ancora più per la Ferrari. Fa strano in effetti, per i tifosi non è facile». Lo dice Kimi Antonelli durante la conferenza stampa con i media italiani. «Qui a Monza ho tanti ricordi belli - aggiunge il pilota Mercedes, leader del Mondiale -. Qui sono stato annunciato, qui ho fatto il primo podio in F4, qui ho vinto due gare, è un circuito che mi sta a cuore. L'Ascari è la curva più bella, la macchina si muove tanto con il cordolo di destra così scivoloso, non farà facile con tutta questa potenza». E sull'ipotesi che Imola possa ospitare una tappa del Mondiale, qualora dovessero saltare le gare di Qatar e Abu Dhabi per le tensioni in Medio Oriente, il bolognese Antonelli sorride ma non si sbilancia: «Sarebbe molto bello, mi piacerebbe molto anche se il meteo in Emilia a dicembre... Imola è la mia gara di casa in assoluto. Dovremo vedere come evolve la situazione, certo sarebbe una bella possibilità di riscatto rispetto a Monza dove partirò ultimo».