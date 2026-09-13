Antonelli, analisi onesta: «È stata una gara molto difficile, bello vincere ma meritava Norris»

"È stata una gara molto difficile, non lineare. Ho cercato di gestire le gomme, è sempre bello vincere ma oggi la vittoria la meritava Lando (Norris, sfavorito da una Virtual safety car mentre era in testa, ndr). Con la gomma hard alla fine abbiamo continuato a spingere. È stato un weekend incredibile, non vediamo l'ora di tornare». Queste le parole di Kimi Antonelli dopo la vittoria nel Gran Premio di Spagna.

Il ventenne bolognese allunga ulteriormente nella classifica piloti, portandosi a quota 292 punti, con 81 lunghezze di vantaggio sul compagno di squadra Russell, che sale a 211. Resta fermo a quota 191, invece, Lewis Hamilton. «Devo continuare a spingere gara dopo gara cercando di fare il mio meglio, poi vedremo quale sarà il risultato a fine anno senza pensare alla classifica», commenta Antonelli.