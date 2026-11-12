Antonelli: «Bezzecchi ha fatto stagione incredibile, bello rivederlo vincere in Qatar. È uno dei miei migliori amici»

Marco Bezzecchi "è uno dei miei migliori amici, ha fatto una stagione incredibile ed è stato bellissimo rivederlo vincere in Qatar. Andare contro Marquez non è facile: il prossimo anno, anche parlando con lui, credo che ritornerà molto più forte soprattutto perché credo che quest'anno gli abbia insegnato moltissimo». Lo ha detto, riferendosi al pilota romagnolo della MotoGp, il campione del mondo di Formula 1, Andrea Kimi Antonelli, ad una conferenza stampa a san Marino dove risiede. «Credo che anche la moto andrà bene il prossimo anno - ha argomentato - e sono sicuro che si rifarà e si giocherà il mondiale. Non gliela voglio gufare perché io sono molto superstizioso ma gli auguro il prossimo anno di potersi rigiocare il mondiale e di di vincerlo perché se lo merita. E' un grandissimo ragazzo e un grandissimo amico: lo rivedrò questo weekend e sarà bello passare un po' di tempo insieme».