Antonelli campione del mondo, la stampa estera esalta Kimi: «Peter Pan con riflessi da campione»

La stampa internazionale rende omaggio - con un misto di sincere congratulazioni e non poco stupore - al primo titolo mondiale di Formula 1, che Kimi Antonelli ha conquistato matematicamente a Città del Messico. I media di tutto il mondo celebrano anche lo strapotere della Mercedes, sottolineando però che se il bolognese ha avuto a disposizione una macchina superlativa, l'ha saputa valorizzare con una condotta da veterano, nonostante i suoi appena 20 anni, che ne fanno il più giovane campione iridato di sempre sulle monoposto a ruote scoperte. In Francia l'Equipe titola in prima pagina «L'avvento», descrivendo il pilota italiano come un talento unico: «E' ancora un eterno Peter Pan, ma possiede già i riflessi di un campione», mentre Le Figaro esalta la sua impresa definendola «l'incoronazione di un prodigio di precocità".

La Spagna celebra la vittoria titolando «F1, Antonelli diventa il più giovane campione della storia», aggiungendo con Marca una suggestiva immagine per descrivere la sua favola automobilistica: «Il bambino che si addormentava sulle piste ha realizzato il suo sogno». Mundo Deportivo sottolinea il trionfo mondiale che «ha incoronato il pilota Mercedes» dedicandogli la definizione di «il re più giovane».

Sport riassume l'evento definendolo semplicemente un «Storico Antonelli: il campione più giovane». Sempre Marca celebra il trionfo titolando in italiano «Bravissimo Kimi». Nel Regno Unito la Bbc sottolinea l'impatto culturale e sportivo del successo di Antonelli, definendo il suo titolo mondiale come «un'incredibile ventata di aria fresca per la Formula 1».

Anche Sky Sports mette l'accento sull'età del bolognese, ricordando come Antonelli abbia abbassato il precedente record di Sebastian Vettel di oltre tre anni. Tutti i media globali evidenziano poi il valore storico di questo titolo 2026 per l'automobilismo italiano, ricordando come Antonelli sia riuscito a spezzare un digiuno tricolore che durava da ben 73 anni, quando Alberto Ascari conquistò l'ultimo titolo piloti per l'Italia nel 1953.