Antonelli punta subito al bis per il Gp del Giappone: «Resto me stesso, ma punto al mondiale»

Kimi Antonelli ha capito che si può fare, e vuole riprovarci subito. Vincitore del Gp della Cina, primo italiano dopo 20 anni e più giovane di sempre dopo Max Verstappen, il pilota 19enne della Mercedes non si nasconde a Suzuka, sede prestigiosa della terza tappa del Mondiale di Formula 1, spiegando che il successo a Shanghai gli ha dato «consapevolezza del potenziale, di ciò che posso ottenere. Cercherò di ripetermi qui, magari per poter festeggiare bene nella pausa che ci aspetta dopo».

Tanta fiducia, nelle parole del giovane bolognese, che col compagno di squadra George Russell ha diviso finora equamente i primi due posti sul podio e grazie alla superiorità dimostrata dalle W17 conta di ripetersi per allungare ancora in classifica sui team rivali. Lo sguardo però va anche più in là, alle chance mondiali che si stanno aprendo. «Quello è l'obiettivo, specie se hai una macchina competitiva, ma non sarà facile battere George, è molto forte - sottolinea ancora Antonelli -. Tra noi c'è rispetto, vogliamo vincere ma anche il successo Mercedes nel mondiale costruttori».

I primi loro rivali sono Lewis Hamilton e Charles Leclerc con le Ferrari. A suonare la carica è il britannico, molto preso dalle monoposto di nuova concezione di quest'anno e che si sente, a 41 anni, in una forma migliore di tutti i suoi avversari molto più giovani. «Nessuno dei piloti contro cui corro si è allenato e ha dato il massimo come me, soprattutto alla mia età", spiega Hamilton, aggiungendo di voler «continuare a dimostrare» di cosa è capace in pista e di allenarsi «sempre più duramente».

«Mi piace molto avere questo slancio, l'impegno c'è, più che mai -, dice sorridendo -. Sto dedicando tutto me stesso a questa sfida». Anche Leclerc è positivo e pronto: «Dopo le libere capiremo dove siamo rispetto alle Mercedes, anche se credo che ci siano ancora quattro o cinque decimi di svantaggio al giro - afferma il monegasco in conferenza stampa -. Vogliamo vincere delle gare, cosa che per ora sembra molto difficile ma stiamo lavorando molto duramente. So che ci sono diverse novità in arrivo. Se questo farà la differenza o meno, non lo so, perchè nemmeno gli altri si prenderanno pause».

Sul fronte tecnico - in continuo mutamento per affinare i nuovi regolamenti così rivoluzionari -, la Fia ha annunciato che nelle qualifiche il limite di energia recuperabile al giro sarà ridotto da 9 a 8 MJ, cosa che permetterà ai piloti di non dover più usare 'trucchi' particolari per farlo e di spingere ai limiti le loro monoposto alla sola ricerca del risultato cronometrico. Questo potrebbe aiutare anche a far cambiare idea a Max Verstappen, uno dei più critici sul nuovo corso e anche frustrato per i risultati che non arrivano. «Siamo ben lontani dal livello degli anni passati, quindi penso solo a questo fine settimana e a dove saremo» le parole dell'olandese della Red Bull, che spera «si possa cambiare questo sistema il prima possibile».

Il suo livello di nervosismo è apparso evidente quando chiede di allontanare dalla sala stampa un giornalista del Guardian che ad Abu Dhabi lo scorso anno gli aveva chiesto se avesse rimpianti per l'incidente con Russell a Barcellona (costatogli punti decisivi per il titolo perso contro Norris). Un'uscita fuori luogo che non è proprio piaciuta al suo team, che dovrà mettersi al lavoro nella sosta d'aprile dovuta alla cancellazione dei Gp del Bahrain e d'Arabia Saudita per mettergli a disposizione una monoposto competitiva.