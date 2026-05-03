Antonelli con i piedi per terra dopo il trionfo a Miami: «Strada ancora lunga ma ci godiamo questa vittoria»

«La partenza non è stata brutta come quella di ieri ma per evitare gli altri ho dovuto perdere un po' di tempo in curva 1. Ho commesso qualche errore nella gestione dell'energia, ma oggi il team mi ha aiutato con una grande strategia e il passo gara era buono»: Così il leader del mondiale Kimi Antonelli a caldo dopo la vittoria nel Gp di Miami, terza gara vinta di fila. «La strada è ancora lunga, ma stiamo lavorando tantissimo con la squadra. Ci godiamo questa vittoria e torneremo al lavoro in vista del Canada», aggiunge il 19enne pilota della Mercedes.