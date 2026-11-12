Antonelli guarda al futuro: «Nel 2027 Verstappen darà più problemi. Ho sperato di finire la stagione con un Gp a Imola»

Il prossimo anno la lotta per la vittoria nel Mondiale di F1 vedrà protagonisti piloti come «Verstappen, Norris, Hamilton, Leclerc: tutti i piloti dei top team, anche il mio compagno, Russell, che sarà più costantemente al suo livello. Sarà una lotta molto serrata tra tutti i top team già adesso siamo vicinissimi, Red Bull e McLaren sono cresciute, la Ferrari è sempre lì. Credo che il prossimo anno sarebbe bellissimo avere una lotta tra tutti i top team, credo che sarà una lotta molto serrata.

Se devo scegliere un pilota che darà più problemi sarà Max Verstappen». Lo ha detto, intervenendo a una conferenza stampa San Marino, dove risiede, il campione del mondo di Formula 1, Andrea Kimi Antonelli. Quanto all'introduzione, nel 2027, di nuovi regolamenti, ha osservato, «sarà molto eccitante: il prossimo anno sarà come ripartire da zero, sarà interessante vedere chi avrà fatto il lavoro migliore, come si comporteranno le macchine. Sarà importante prepararsi nel miglior modo possibile per essere davanti» ai concorrenti.

«Sarebbe bellissimo riavere Imola fissa nel calendario» di Formula 1. "È una pista a cui sono molto legato, la pista di casa in assoluto. È vicinissima, anche da san Marino. Sarebbe bellissimo, è un circuito old school molto tecnico, bellissimo da guidare. Ti da gusto». «C'era l'opportunità di rifare il Gp a Imola - ha argomentato riferendosi ad una possibile ultima gara della stagione all'autodromo romagnolo - ma purtroppo non succederà. Dentro di me ho sperato: finire la stagione con un altra gara di casa sarebbe stato un sogno. Sarebbe bello avere un altro Gp di San Marino a Imola in futuro». Con Jannik Sinner «abbiamo ancora una giornata in kart da fare insieme ma se vuole cambiare con il GT3 lo facciamo volentieri. Siamo amici, ci sentiamo, è molto carino con me. Fa molto piacere ricevere i suoi complimenti. Vediamo di fare una giornata insieme in macchina, spero di vederlo presto: è un grande amico».