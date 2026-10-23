Antonelli: «Il titolo ad Austin? Tutto può succedere ma dovrebbe accadere qualcosa di catastrofico per gli altri»

«Dovrebbe accadere qualcosa di catastrofico per gli altri, mentre io dovrei avere un weekend perfetto. Però tutto può succedere». Andrea Kimi Antonelli ha parlato in conferenza stampa dell'eventualità che domenica ad Austin si laurei campione del mondo di Formula 1. Sarebbe la realizzazione di «un sogno che ho da quando ero piccolo, già trovarmi in questa posizione ha dell'incredibile... però c'é ancora un po' di strada da percorrere», ha aggiunto il pilota della Mercedes.