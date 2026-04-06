Antonelli in pausa forzata già scalpita: «La pista già mi manca. Sicuro che la Ferrari si avvicinerà moltissimo»

«E' bello stare a casa, ma la pista già mi manca». Il Mondiale di Formula 1 va in pausa, dopo lo stop ai Gp di Bahrein e Arabia Saudita, e Kimi Antonelli racconta il suo momento magico. «E' stato un inizio di stagione piuttosto intenso, e ora riusciro' a passare qualche giorno a casa - dice il pilota italiano della Mercedes, vincitore degli ultimi due Gp, raccontandosi a Sky - Ma dispiace perché quando sei in un momento così importante... Questa pausa dà più possibilità agli avversari di avvicinarsi, anche se sono sicuro che il team stia cercando di spingere al massimo. A livello personale, preferirei continuare, perché adesso con lo stop perdi un po' il ritmo». La ripresa a Miami, il 3 maggio, e Antonelli si aspetta che i rapporti di forza possano essere diversi.

«Sicuramente la Ferrari si avvicinerà moltissimo, perché comunque la loro macchina va forte e quindi se riescono anche a migliorare il motore si avvicineranno ulteriormente. Però - ha aggiunto il 19enne pilota bolognese - non sono preoccupato più di tanto, alla fine una volta che andrò in pista penserò a fare quello che ho fatto negli scorsi weekend, cioè cercare di andare il più forte possibile, concentrarmi su me stesso e concentrarmi su quello che devo fare, sull'obiettivo che viene imposto in ogni weekend. Poi sono sicuro che comunque anche noi porteremo aggiornamenti abbastanza importanti: la macchina va già forte e c'è una bella dinamica nel team, quindi non sono preoccupato più di tanto, ma sono consapevole che gli altri team arriveranno prima o poi».