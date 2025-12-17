Kimi Antonelli: «Io in Ferrari? Sto bene in Mercedes, sogno di quello di vincere un Mondiale con loro. In futuro si vedrà»

«Correre per la Ferrari è bellissimo, ma io sono molto contento di dove sono e sono grato dell'opportunità che mi ha dato Mercedes. Il sogno al momento è di quello di vincere un Mondiale con loro, poi in futuro si vedrà". Kimi Antonelli ha parlato così del futuro ai microfoni di Sky durante la premiazione dei Caschi d'Oro e Volanti ACI 2025. «La Ferrari è un team che ha una grandezza incredibile - ha sottolineato il giovane pilota della Mercedes già proiettato al 2026 -. Il prossimo anno sarà una grandissima opportunità per noi piloti perché partiremo tutti da zero. Nessuno sa che cosa aspettarsi dalle macchine. Ovviamente ho fatto tanto simulatore, però è ancora presto per poter dire come sarà la vettura. Non vedo l'ora di iniziare con il 2026. Sembra tutto promettente, anche se non sai dove sono i tuoi avversari. Sarebbe bellissimo riuscire a poter lottare per delle vittorie ed eventualmente per il campionato».

Quanto alla stagione conclusa al 7/o posto Antonelli la definisce «abbastanza positiva, si poteva far meglio. Nonostante il periodo poco positivo, sono riuscito a uscire da quel loop negativo e questo mi ha fatto crescere moltissimo come persona e come pilota. Aver superato quel momento mi ha aiutato a fare quello step in termini di performance, ecco perché la seconda parte di stagione è stata molto positiva». Infine, sul suo rapporto con la paura: «Capita spesso di averne. Non tanto quella di farsi male, quanto pensare di sbagliare o di non essere all'altezza. I 30 minuti prima di scendere in macchina sono quelli più critici, ma devi fare il meglio possibile. Una volta che riesci a concentrarti e a entrare in quella bolla in cui sei te e la tua macchina, al resto non pensi neanche».