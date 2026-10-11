Antonelli, il Mondiale è sempre più vicino, ad Austin prima chance. Kimi: «L'importante è fare il meglio»

Il terzo posto a Singapore vale oro per Kimi Antonelli. L'italiano della Mercedes vede infatti avvicinarsi il titolo mondiale di formula 1. Grazie ai punti conquistati ed al nono posto del compagno di squadra George Russell, primo degli inseguitori, avrà già al prossimo Gran Premio ad Austin la possibilità di aggiudicarsi il titolo piloti. In classifica Antonelli ha un vantaggio di 102 punti.

«Sei sicuro? Non preoccupiamoci di questo, ora cerchiamo di fare il miglior weekend possibile per completare l'opera». Così Kimi Antonelli ha replicato a Jenson Button che al termine del Gp di Singapore gli ha annunciato che il prossimo Gp, in Usa, può incoronarlo campione del mondo. Il bolognese della Mercedes, leader del mondiale, si è detto comunque molto soddisfatto del terzo posto a Marina Bay: "È stata una gara molto dura, ma sono davvero contento del podio finale - ha sottolineato -. Sono riuscito a sfruttare la lotta tra Norris ed Hamilton e sono molto felice di averli superati entrambi per salire sul podio».