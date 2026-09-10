Antonelli: «Monza giorno più bello della mia vita, la folla non finiva mai. Ma ora testa a Madrid»

"È stato senza dubbio il giorno più bello della mia vita finora, e un ricordo incredibile. Non avrei potuto desiderare una giornata migliore. Quindi, ovviamente, sono molto felice. Ma ora siamo a Madrid, ed è ora di concentrarci di nuovo e cercare di ripetere l'impresa questo fine settimana». Kimi Antonelli ricorda il trionfo di Monza di fronte ai giornalisti, alla vigilia del Gran Premio di Spagna. Prova a concentrarsi sul presente, ma i racconti tornano al lunedì di kart, «bello per ricordarmi dove ho iniziato il mio percorso», e soprattutto a domenica.

«Ripensando a quella giornata, credo che tutto sia stato incredibile, e sicuramente il momento più memorabile è stato quando ho tagliato il traguardo e poi sono salito sul podio - svela il 20enne bolognese -. Vedere tutti i tifosi, quella folla immensa che sembrava non finire mai, è stato assolutamente incredibile. E poi, di sicuro, sentirli cantare l'inno nazionale è stato anche molto, molto speciale. Ma anche la gara: è stato divertente risalire il gruppo, inseguire gli avversari, e poi finalmente tagliare il traguardo è stato un grande, grande sollievo e un momento molto, molto emozionante».