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Antonelli guarda al futuro: «Nel 2027 Verstappen darà più problemi. Ho sperato di finire la stagione con un Gp a Imola»
Antonelli: «Spero di fare una giornata con Sinner a fine stagione in macchina o in kart»
Mercedes, Antonelli: «Ho più fame di prima, voglio replicare nel 2027, il fuoco dentro c'è»
«Con Jannik abbiamo ancora una giornata in kart da organizzare ma se vuole farne una in GT3 lo faccio volentieri. E' molto carino con me, ci teniamo in contatto perché siamo amici ed è bello avere supporto da uno come lui. Spero di fare una giornata assieme in macchina o in kart a fine stagione». Così Kimi Antonelli, nel corso della conferenza stampa a San Marino, in merito a un incontro a breve con Jannik Sinner.
giovedì 12 novembre 2026 - Ultimo aggiornamento: 17:04 | © RIPRODUZIONE RISERVATA