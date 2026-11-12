Antonelli: «Spero di fare una giornata con Sinner a fine stagione in macchina o in kart»

«Con Jannik abbiamo ancora una giornata in kart da organizzare ma se vuole farne una in GT3 lo faccio volentieri. E' molto carino con me, ci teniamo in contatto perché siamo amici ed è bello avere supporto da uno come lui. Spero di fare una giornata assieme in macchina o in kart a fine stagione». Così Kimi Antonelli, nel corso della conferenza stampa a San Marino, in merito a un incontro a breve con Jannik Sinner.