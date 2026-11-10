Antonelli rientra a Bologna: «Ora riposo e un bel piatto di tagliatelle. Finire il mondiale a Imola sarebbe un sogno»

«Non ho ancora realizzato del tutto» quello che è successo, "è qualcosa di talmente grande che ho ancora bisogno di una settimana per realizzare il tutto», «la prima sera a casa sarà bello, mi è mancato, non vedo l'ora di mangiare un bel piatto di tagliatelle stasera. Sono contento di essere a casa e di vedere amici e famiglia». Sono le prime frasi del neo campione del mondo di Formula 1, Kimi Antonelli, appena sbarcato a Bologna, a casa, per qualche giorno di relax tra famiglia e amici. «Ora sicuramente mi riposerò un pochino perché abbiamo un'altra tripletta di gare fra una settimana. Sarà importante ricaricare le batterie per finire la stagione nel modo migliore. Passerò più tempo possibile con gli amici, la famiglia e cercare di divertirmi e staccare un po' la mente per essere pronti per quando tornerò in pista». I capelli di che colore? «Eh sono un po' indeciso, devo decidere entro domani, perché devo essere in Inghilterra per Mercedes, però stavo pensando metà rosso e blu e l'altra tricolore». Nei suoi programmi, anche andare a vedere il Bologna e festeggiare allo stadio e anche la Virtus, «cercherò di fare il più possibile quando la stagione sarà finita».

Tornando ai temi automobilistici, Antonelli afferma che la vittoria del campionato costruttori, "è stato importantissimo. Un incredibile gruppo di ragazze e ragazzi che ogni giorno danno il massimo per dare a noi piloti la migliore macchina possibile, quindi sono davvero contento, perché mi hanno aiutato a realizzare questo sogno. Se lo meritano davvero». La sua incoronazione da campione vista in diretta dagli amici dalla sua Casalecchio e da San Marino, dove risiede e andrà «giovedì a vedere gli amici di lì", "è stato bello», «anche vedere l'emozione. Bello comunque avere così tanto supporto e avere un gruppo così bello di amici perché comunque questo fa la differenza», soprattutto «quando stai così tanto tempo via di casa». Obiettivo doppia cifra ora? «Ovvio, cercheremo di andare a vincere la decima gara di quest'anno e poi dopo si penserà al 2027 perché sarebbe bellissimo replicarsi».

«Sarebbe bellissimo finire il mondiale a Imola. Sarebbe un sogno. Vediamo cosa succederà in futuro». Così Kimi Antonelli appena atterrato all'aeroporto Marconi di Bologna ai numerosi giornalisti ad attenderlo. Per Kimi è stato stasera il primo abbraccio di casa da amici e tifosi. Il neo campione del mondo di Formula 1 è arrivato con volo privato ed è stato accolto da qualche decina di tifosi impazienti di salutare il proprio idolo. Con lui la famiglia, arrivata con altro volo. «Grazie, grazie, ciao!" ha risposto Kimi a tutti, firmando qualche autografo sui gadget portati dai fan e prestandosi a qualche selfie prima di salire sui van di Mercedes arrivati per lui.