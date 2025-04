Antonelli: «Voglio essere come Sinner e Vale Rossi». Il 18enne punta a fare ancora meglio in Bahrein

Kimi Antonelli corre veloce, in tutti i sensi. Appena arrivato in Formula 1, il 18enne pilota bolognese della Mercedes sta battendo record su record di precocità sulle monoposto ma resta pur sempre un ragazzo che sogna come i suoi coetanei italiani di diventare un giorno come Jannik Sinner o Vale Rossi. «Quello è l'obiettivo e spero di arrivare a quel livello il più presto possibile. La strada è ancora lunga e non facile ma quello è sicuramente l'obiettivo», ammette Antonelli in una intervista a Sky Sport. C'è chi lo paragona al campione del mondo Max Verstappen: «Direi un po' troppo ma devo dire che è stato un bel weekend - si schernisce - Difficile all'inizio, soprattutto nelle prove libere, perché ho fatto molta fatica a prendere confidenza con la macchina e con la pista. In qualifica sono riuscito a fare un bello step in avanti in termini di guida e poi la gara è stata una conseguenza. Facendo molti giri di seguito, sono riuscito a prendere sempre più confidenza con la macchina».

«Il giro veloce» è stata l'emozione più forte ma «anche essere stato in testa è stato bello, però l'obiettivo sarà restarci per tutta la durata della gara. La cosa positiva e di cui sono più contento è il feeling che ho avuto in macchina». Fin qui Antonelli ha corso su piste nuove per lui; la prossima, quella del Bahrain, la conosce invece bene: «Solo il fatto di conoscere già la pista è importante e mi permette di arrivare al weekend con un livello di confidenza maggiore. Ho già guidato lì anche con una vettura di Formula 1, ho più conoscenza in generale e sicuramente si potrà fare meglio, soprattutto in qualifica. Ma non mi aspetto di arrivare lì e fare la pole position, perché anche gli altri andranno fortissimo». A cosa punta? «Credo alla top cinque - risponde - Se faccio tutto nel modo giusto e anche una bella qualifica, la top cinque è un qualcosa che si può ottenere e sicuramente quello sarà l'obiettivo».

Recentemente il pilota italiano ha incontrato Valentino Rossi. «Consigli io a lui? Non mi permetterei mai di farlo. Solo in kart qualche volta mi chiede qualche consiglio, ma è più lui che li dà me. Io cerco di essere sempre curioso, ho la fortuna di avere un bel rapporto con lui - racconta - Qualche settimana fa siamo andati insieme in kart, è bello avere un bel rapporto con lui e con gli altri piloti dell'Academy. Valentino è sempre stato molto gentile nei miei confronti, ha sempre cercato di darmi consigli per le gare e per la vita in generale».