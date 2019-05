Appuntamento a Vallelunga con Jimmy Ghione

VALLELUNGA - Nel fitto programma delle gare in programma il prossimo week end a Vallelunga ci sarà da seguire la corsa “sprint” delle GT con Ferrari, Lamborghini, Porsche ecc, ma anche il secondo round del TCR DSG Endurance, riservato alle vetture turismo con l’omonimo Direst-Shift GearBox, l’avanzato cambio elettronico a doppia frizione che consente la duplice funzionalità automatico o semiautomatico, esclusivo del Gruppo VW. Tra i tanti piloti a scendere in pista assieme al “totem” Dino Capello, plurivincitore della 24 Ore di Le Mans.

L’inviato di ‘Striscia la notizia’ scenderà in pista nel weekend del 4 e 5 maggio in equipaggio con l'imprenditore di Confindustria Mariano Costamagna e il gentleman driver Ferruccio Fontanella sull’Audi del team RS+A.

Animato da vera passione, Ghione alle performances televisive abbina anche questa attività sportiva. Non è la classica “guest star”, ma un ottimo pilota. Prova ne sia che nel 2012 ha vinto un campionato italiano Energie Alternative correndo con una macchina alimentata a GPL. In effetti, l’uomo del Tapiro è un personaggio poliedrico. Prima della fortunata trasmissione televisiva è stato aspirante calciatore professionista, passione che ha poi conservato facendo parte della Nazionale Artisti, interprete di fotoromanzi e, dopo aver frequentato la scuola di recitazione a Tallahassee in Florida, attore di cinema e teatro.

Poi, finalmente, l’approdo a “Striscia la Notizia” con le sue inchieste e i suoi Tapiri che l’hanno reso celebre presso il grande pubblico.

Il successo raggiunto gli ha dato modo di coltivare anche un’altra passione: quella delle automobili sportive. Lo ricordiamo tra l’altro apripista di una Targa Florio Rally al volante di una Lamborghini, mentre lo scorso 24 marzo si è piazzato terzo a Magione nella gara riservata alle BMW 318.

“Sono molto felice di correre a Vallelunga, nel circuito della capitale, con l’amico Mariano Costamagna. E’ una pista che conosco bene, è vicina a casa, posso andarci anche in pigiama”, scherza il popolare inviato di ‘Striscia la Notizia’.

“Non riesco a fare tutto il campionato perché per mantenere gli ascolti di ‘Striscia’ bisogna essere sempre sul campo, ma per me le corse in macchina costituiscono una passione da sempre, e quando mi capita di poter correre in macchina non mi tiro mai indietro. Per me è una delle cose più belle della vita, insieme alla famiglia e al lavoro”, spiega Jimmy Ghione.

“ E poi, il clima che si vive nelle gare organizzate da Tarcisio Bernasconi, come il TCR DSG Endurance, va al di là della gara. Tarcisio mi ha svezzato, facendomi correre con i Maggiolini, è un uomo straordinario, un uomo ‘di pista’, e nell’hospitality è riuscito a creare sinergia e amicizia fra i piloti. E’ un segreto importante che dovrebbero adottare tutti, invece tanti fanno i fenomeni… Con la sua squadra mi sento come in famiglia e faccio appello a tutti gli amici di venire a trovarmi in pista, perché vivrò a Vallelunga tutto il weekend di gara, vi aspetto!” conclude Jimmy Ghione.

Per accedere gratuitamente in autodromo è sufficiente compilare il form presente sul sito del circuito di Vallelunga.