Aprilia a Misano ha corso in bianco, livrea omaggio a Vespa e a Gilles Villeneuve

In occasione del GP di San Marino e della Riviera di Rimini, Aprilia Racing ha celebrato gli 80 anni di Vespa con una livrea speciale, la «Perla Bianca», che ha portato in MotoGP la storia del brand Vespa e del mondo delle competizioni automobilistiche, inspirandosi a Gilles Villeneuve. La livrea prende ispirazione dalla tuta bianca indossata da Gilles Villeneuve nel 1981 nel Gran Premio di Monaco di Formula 1, gara che il pilota canadese vinse. Proprio sulla manica di quella tuta era infatti presente il logo Piaggio Vespa, un legame che oggi Aprilia Racing riprende e reinterpreta in occasione dell'80° anniversario del veicolo più iconico del Gruppo Piaggio. La «Perla Bianca» crea così un ponte tra la storia di Vespa e quella delle competizioni automobilistiche, due mondi accomunati dalla passione per i motori.

Un tributo agli 80 anni di Vespa e a Gilles Villeneuve, il cui talento ha lasciato un segno indelebile nell'immaginario dello sport e continua ancora oggi a ispirare generazioni di appassionati. Per l'occasione, anche il team Aprilia Racing ha indossato una divisa dedicata bianca, coordinata con la nuova livrea della RS-GP26. La tuta originale indossata da Gilles Villeneuve nel 1981 è stata inoltre esposta all'esterno del box Aprilia Racing per tutto il fine settimana del Gran Premio. «Negli 80 anni di Vespa - ricorda Massimo Rivola - un'icona che ha attraversato generazioni e che ancora oggi rappresenta un simbolo riconosciuto in tutto il mondo, non potevamo non celebrare il legame con Gilles Villeneuve, uno dei piloti più amati della storia della Formula 1.

Gilles ha fatto innamorare milioni di tifosi con il suo talento e il suo modo di interpretare le corse, così come Vespa ha conquistato milioni di persone. Riportare quel ricordo a Misano, nella nostra gara di casa, è un modo per celebrare due icone che, pur appartenendo a mondi diversi, hanno saputo lasciare un segno profondo nella storia e nell'immaginario di milioni di persone. C'è anche una bella coincidenza con il Gran Premio di Madrid di Formula 1 che si tiene questo fine settimana: proprio a Jarama nel 1981, Gilles conquistò la sua ultima vittoria, lo stesso anno della tuta che abbiamo scelto di reinterpretare».