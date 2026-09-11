Aprilia di Bezzecchi è la più veloce nelle prequalifiche di Misano, poi le Ducati di Marc e Alex Marquez

E' Marco Bezzecchi l'autore del miglior tempo nelle prequalifiche del Gp di San Marino e della Riviera di Rimini classe MotoGp. Il romagnolo dell'Aprilia, con 1.30.144 precede la Ducati ufficiale di Marc Marquez di un decimo e di poco meno di due la Desmosedici del Team Gresini condotta da Alex Marquez. Il leader del mondiale, Martin, con l'altra Aprilia ha ottenuto il decico crono ed eviterà così la Q1 nelle qualifiche di domani.

Quarto e quinto tempo per le Ducati Vr46 di Fabio Di Giannantonio e Franco Morbidelli, mentre a oltre tre decimi da Bezzecchi c'è Pedro Acosta con la Ktm. Seguono nella top 10 Luca Marini (Honda), Johann Zarco (Ktm Tech3) e Pol Espargaro, nono con la Yamaha. Tutti gli altri, compresi Enea Bastianini ed Francesco Bagnaia, cercheranno domani di prendersi gli ultimi due posti per partecipare alla Q2 e lottare per le migliori posizioni in griglia.