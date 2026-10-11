Aprilia domina il GP d'Indonesia: le prime 4 moto al traguardo sono di Noale, Bazzecchi torna alla vittoria

Marco Bezzecchi vince il Gran Premio d'Indonesia e riapre la corsa per il mondiale piloti di MotoGp. Il riminese dell'Aprilia si impone sulla pista di Mandalika, firmando il 300mo successo italiano nella classe regina. Alle sue spalle arrivano Raul Fernandez ed il compagno di squadra Jorge Martin. Più indietro Marc Marquez, in difficoltà sulla pista indonesiana e giunto soltanto sesto al traguardo. E' una vittoria delle Aprilia che stanno dominando la stagione. La scuderia di Noale piazza addirittura quattro moto nelle prime quattro posizioni: ai piedi del podio, il più veloce è il giapponese Ai Ogura, che precede la Ktm di Acosta.

I risultati di Mandalika riaprono il Mondiale. Jorge Martin torna in testa, a +2 su Marc Marquez. Bezzecchi, alla quinta vittoria della stagione, accorcia ed è ora a -46. Il riminese può guidare con meno pressione e provare la rimonta. Se sarà così, si vedrà tra due settimane a Phillip Island nel Gp d'Australia dal 23 al 25 ottobre. A Mandalika la partenza fila liscia senza cadute nella impegnativa curva 1: Fernandez mantiene la testa su Bezzecchi, Marc Marquez e Di Giannantonio. Male, invece, Martin che scivola al sesto posto. Fernandez prova l'allungo e guadagna subito un secondo su Bezzecchi mentre gli altri piloti si staccano.

In difficoltà Marc Marquez che viene infilato prima da Martin e poi da Acosta. A metà gara parte la rimonta di Bezzecchi che inanella una serie di giri veloci e recupera il distacco su Fernandez. Nelle retrovie escono Bagnaia, Miller e Aldeguer. A nove giri dalla fine Bezzecchi sferra l'attacco vincente su Fernandez e guadagna due secondi di vantaggio in un giro. Alle loro spalle duellano Acosta e Marc Marquez per il quarto posto, mentre Martin si lancia all'inseguimento di Fernandez. Marquez e la Ducati non sono in giornata e cedpno ad Ogura e poi alla Ktm di Acosta.

«Sono contentissimo. Era il mio obiettivo, ed è bellissimo essere ritornato in cima al podio. Penso che ci meritassimo un risultato così, soprattutto il team perché non hanno mai smesso di lottare nei momenti difficili», racconta Bezzecchi al traguardo. Soddisfatto anche Martin. «Ho dato il massimo ma Marco e Raul sono stati un po' più forti di me per tutto il weekend. Ho perso un po' alla partenza ma ho cercato di restare calmo e di recuperare. Gli ultimi giri ho però fatto fatica con le gomme, ma sono riuscito ad arrivare sul podio, il terzo di fila. Sarà un Mondiale avvincente».

Visibilmente sofferente per la frattura al dito, Raul Fernandez è comunque felice per il secondo posto: «Non avrei potuto dare di più - spiega - Per me è stato davvero difficile dopo la caduta di ieri e la frattura alla mano. Ieri pensavo di non partire. Questa mattina mi sono reso conto che avevo due dita fratturate e non ho detto nulla a nessuno. Stamattina ho cercato delle soluzioni per frenare perché non potevo usare il dito che uso normalmente. Comunque sono contento. Lo dedico alla mia famiglia»