Aprilia, esordio vincente per la RS 660 nel MotoAmerica Twins Cup a Daytona

Esordio vincente per Aprilia nel campionato MotoAmerica, dove la Aprilia RS 660 si è messa in evidenza nella prova inaugurale della Twins Cup disputata sul circuito del Daytona International Speedway. Protagonista del weekend è stato il giovane statunitense Hank Vossberg, quindicenne del team Robem Engineering, capace di conquistare la vittoria in Gara 1 e il terzo posto in Gara 2. Dopo aver mostrato fin dalle prove libere un buon feeling con la RS 660, Vossberg è scattato dalla settima posizione nella prima corsa e ha ottenuto un successo in solitaria con un vantaggio di oltre quattro secondi sugli inseguitori, firmando anche il giro più veloce in gara in 1'56«846.

Il pilota americano ha confermato la competitività anche nella seconda manche, conclusa al terzo posto a soli 58 millesimi dal vincitore al termine di una gara accorciata a sei giri a causa di una bandiera rossa. Dopo il round inaugurale Vossberg occupa la seconda posizione nella classifica generale, a quattro punti dal leader del campionato. Nel complesso il weekend di Aprilia è stato positivo anche in termini di presenza in griglia: alla Twins Cup erano infatti venti le RS 660 al via, più della metà delle moto schierate. Tra queste si è distinta anche la prestazione di Chris Parrish, pilota del team Ghetto Customs, autore della pole position in 1'57«625 e capace di chiudere Gara 1 tra i primi cinque.