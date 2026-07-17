Aprilia, incidente per Cerutti al Ro Rally Marathon in Romania. Fratture multiple per il pilota italiano

Il pilota dell'Aprilia Tuareg Racing Jacopo Cerutti è rimasto vittima di un incidente durante la sesta giornata del Ro Rally Marathon, terzo round del campionato europeo Tout Terrain Rally Cup, in corso in Romania. Nella tappa odierna, il pilota del team Aprilia Tuareg Racing si è scontrato con un'auto proveniente dalla direzione opposta durante la prova speciale. Cerutti - rende noto un comunicato dell'Aprilia - è stato immediatamente soccorso e ricoverato presso l'ospedale di Bacău, dove si trova attualmente in osservazione con condizioni generali soddisfacenti.

Ha riportato una frattura scomposta, completa a più rime e frammenti, di tibia e perone della gamba destra, e della rotula della gamba sinistra. L'équipe medica ha già provveduto a una prima stabilizzazione delle fratture; nella mattinata di domani è previsto un intervento presso l'Ospedale Universitario di Bucarest, a seguito del quale verrà poi organizzato il rientro in Italia.