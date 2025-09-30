Aprilia, Jorge Martín operato: intervento chirurgico riuscito alla clavicola destra

Jorge Martín è stato operato questa mattina alla clavicola destra, fratturata sabato nelle prime fasi della gara sprint a Motegi, quando lo spagnolo é caduto dopo aver perso il controllo della moto. L’operazione si è conclusa con successo.

Il pilota spagnolo aveva riportato una brutta frattura scomposta alla clavicola destra. Domenica scorsa, Martín ha fatto ritorno in Spagna per sottoporsi all’intervento per la riduzione e fissazione della frattura, eseguito martedì mattina presso l’Hospital Universitari Dexeus, dall’équipe medica dal Dottor Xavier Mir.

I tempi di recupero saranno valutati nei prossimi giorni a seconda del decorso post-operatorio. Per il GP d’Indonesia, Martín non sarà sostituito, come permesso dal regolamento.