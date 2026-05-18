​Aprilia, Martin cade nei test Barcellona: in ospedale per accertamential gomito sinistro e alla gamba destra

Dopo le carambole che ieri hanno coinvolto Alex Marquez e Johann Zarco, la pista di Barcellona continua a rivelarsi insidiosa per i piloti della MotoGP anche nella giornata riservata ai test. Ne ha fatte le spese Jorge Martin. Caduto alla curva 7, lo spagnolo dell'Aprilia è stato portato al centro medico del circuito per accertamenti, soprattutto al gomito sinistro e alla gamba destra. Dagli esami eseguiti non risultano fratture visibili, ma è stato deciso comunque di trasferire Martin all'Ospedale Universitario Dexeus di Barcellona per ulteriori accertamenti, informa il team.