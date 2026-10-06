Aprilia, Martin fiducioso: «Classifica corta, in Indonesia mi sono sempre molto trovato bene»

«Lasciamo il Giappone molto soddisfatti, reduci da un circuito che in passato non era tra i migliori per l'Aprilia. Il team ha svolto un lavoro eccezionale e il doppio podio è un'ulteriore conferma dell'impegno di tutti. Ora ci dirigiamo in Indonesia, su un tracciato dove mi sono sempre trovato bene». In vista della prossima tappa del mondiale MotoGP Jorge Martin si mostra fiducioso, nonostante Marc Marquez si sia portato ad appena -2 punti nella classifica piloti. «Tuttavia, la classifica del campionato è ancora molto corta, quindi dobbiamo continuare così, lavorando insieme e migliorando giorno dopo giorno», aggiunge il pilota Aprilia. «Felice» di correre a Mandalika Marco Bezzecchi, «una pista che mi piace molto. Arriviamo da una buona gara in Giappone, quindi cercheremo di proseguire il nostro lavoro e di continuare a migliorare. Il nostro obiettivo è cercare di essere competitivi in ogni sessione in pista».