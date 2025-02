Aprilia, Martin operato con successo a Barcellona. Il team “nei prossimi giorno sarà valutata la prognosi”

Si è svolto come previsto questa mattina l'intervento chirurgico su Jorge Martin per le fratture riportate nell'incidente avuto ieri in allenamento. Lo rende noto l'Aprilia, informando che il pilota campione del mondo MotoGp "è stato operato presso la clinica 'Dexeus' a Barcellona dal prof. Mir e dalla sua equipe». «L'intervento si è svolto regolarmente - prosegue il comunicato - con l'impianto di due viti a livello della frattura del radio ed una a livello dello scafoide sinistro per stabilizzazione e per favorire la guarigione. L'operazione è stata ben tollerata, grazie a un approccio percutaneo con assistenza artroscopica. Nei prossimi giorni - conclude l'Aprilia - verrà valutata la prognosi in relazione all'evoluzione del quadro clinico».