Aprilia: sulla livrea della RSGP26 torna il Leone, obiettivo migliorare 2025. Martin: «Lezione imparata». Bezzecchi: «Aggressivo e motivato»

Torna il leone sulla livrea dell'Aprilia che si appresta a iniziare la stagione della MotoGp. Presentata oggi negli studi di Sky, a Milano, l'obiettivo del 2026 per la casa di Noale è migliorare i risultati della passata stagione, la più vincente di sempre per Aprilia Racing (4 vittorie, 3 successi nelle sprint e 19 podi), chiusa con il secondo posto nel Campionato Costruttori con 418 punti e con il terzo posto di Marco Bezzecchi con 353 punti, il miglior risultato di un pilota Aprilia in MotoGp. Jorge Martin invece è chiamato al riscatto dopo una stagione funestata dagli infortuni. «Siamo ottimisti e fiduciosi - racconta il direttore tecnico, Fabiano Sterlacchini -. Abbiamo avuto una grande crescita la scorsa stagione, partendo male ma finendo bene». In prima fila durante la presentazione della nuovo moto anche Michele Colaninno, CEO del Gruppo Piaggio.

«Non devo avere fretta. Ho imparato la lezione dell'anno scorso, non devo cercare di fare più di quanto posso». Lo afferma l'ex campione del mondo Jorge Martin, spiegando il modo in cui affronterà la stagione dopo i ripetuti infortuni del 2025. «Per me la pausa invernale è stata fondamentale - aggiunge il pilota Aprilia durante la presentazione della moto negli studi di Sky a Milano -, dovevo tornare in forma. Vogliamo vincere il titolo, che sia con me o con Bezzecchi. A Valencia nei test dello scorso anno la moto andava molto bene, speriamo di mantenere le aspettative in Malesia tra pochi giorni».

«Il leone sulla livrea della nuova Aprilia rappresenta al meglio lo spirito del nostro team che è sempre motivato a determinato. Il nero mi piace, il leone suggerisce aggressività". Sono le prime impressioni di Marco Bezzecchi in occasione della presentazione della RS-GP26 negli studi di Sky a Milano. «Sono felice di tornare finalmente a parlare di moto - aggiunge Bezzecchi -. Ho tanto voglia di iniziare e abbiamo ancora tanto lavoro da fare, anche se in realtà non ci siamo mai fermati: a Noale l'azienda sta lavorando intensamente e io mi sto allenando con continuità. La motivazione è tanta, non vedo l'ora di tornare a divertirmi in sella. Il finale di stagione del 2025 è stato molto positivo e questo ci dà ulteriore fiducia: l'obiettivo è iniziare subito nel migliore dei modi e continuare a fare un buon lavoro. Dobbiamo stare tanto sulla moto per imparare a massimizzare il potenziale».