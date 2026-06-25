Aprilia, ora è ufficiale: Pecco Bagnaia in sella alla motogp di Noale per i prossimi 4 anni

«Il cielo è azzurro sopra Noale». Così l'Aprilia ha ufficializzato l'arrivo di Francesco Bagnaia che dal 2027 si unirà al team italiano: dopo l'addio alla Ducati per il pilota torinese arriva infatti la conferma del contratto che sarà di 4 anni fino alla fine del 2030. Bagnaia farà coppia con Marco Bezzecchi, attuale leader del mondiale. «L'arrivo di Bagnaia rappresenta una conferma del valore dello sport italiano, accogliere Pecco ci riempie d'orgoglio» le parole dell'ad di Aprilia Massimo Rivola.

Il pilota italiano correrà in sella alla RS-GP al fianco di Marco Bezzecchi, completando così la formazione tricolore della Casa di Noale in MotoGP. L'ingaggio di Bagnaia si conferma come un tassello di grande valore per Aprilia Racing che, con l'arrivo di un tre volte Campione del Mondo, consolida ulteriormente la propria posizione al top della MotoGP. Questo accordo conferma anche la solidità del progetto di Aprilia Racing alla vigilia della rivoluzione tecnica del 2027, che vedrà l'introduzione dei nuovi motori da 850cc.