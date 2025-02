Aprilia Racing a Sepang per test pre-stagionali. Lorenzo Savadori in pista per lo sviluppo della RS-GP25

Dopo la presentazione ufficiale del Team Aprilia Racing, lo scorso 16 gennaio, l'attenzione si sposta sui test pre-stagionali e sullo shakedown iniziale a Sepang, da oggi, 31 gennaio, al 2 di febbraio, riservato esclusivamente ai collaudatori e ai rookie. In pista, per Aprilia Racing, sarà presente Lorenzo Savadori che porterà avanti il lavoro di sviluppo della RS-GP25. Il suo contributo servirà per affinare il set-up e supportare i piloti ufficiali, fornendo dati cruciali per il lavoro del team. Successivamente sarà il turno dei piloti ufficiali che affronteranno cinque giorni complessivi di test distribuiti in due settimane: dal 5 al 7 febbraio a Sepang, mentre dal 12 al 13 febbraio il focus si sposterà al Chang International Circuit di Buriram.

Il Campione del Mondo, Jorge Martín, debutterà in pista con il numero 1 sulla carena, dopo il test di Barcellona dove si era dimostrato determinato a prendere subito confidenza con la RS-GP25. Anche il pilota italiano, Marco Bezzecchi, avrà l'opportunità di approfondire la conoscenza della RS-GP25, proseguendo il suo percorso di adattamento alla moto. Con il lavoro svolto durante l'inverno dal reparto corse di Noale, con la nuova RS-GP25 ha già raccolto riscontri positivi dai piloti ufficiali durante il test di Barcellona dello scorso novembre 2024. L'obiettivo principale dei test sarà l'adattamento dei piloti ufficiali alla moto consentendo loro di prendere confidenza con la RS-GP25. Si lavorerà, poi, per affinare al massimo le prestazioni della moto in vista del primo GP della stagione, in programma proprio a Buriram, in Thailandia, dal 28 febbraio al 2 marzo.