Aprilia Racing e Jacopo Cerutti insieme fino al 2027. La squadra vincente nei rally raid insieme alla Tuareg resta invariata

Aprilia Racing e Jacopo Cerutti hanno annunciato il rinnovo del contratto fino al 2027. La collaborazione, nata nel 2023 che, ha permesso al pilota e alla casa motociclistica di affermarsi tra i protagonisti della scena off-road internazionale. Dal lancio del progetto 'Back to Africa', la collaborazione tra Aprilia Racing e Cerutti ha portato alla creazione di una squadra vincente nei rally raid, insieme all'Aprilia Tuareg e al Team Aprilia Tuareg Racing, capace di imporsi sia a livello nazionale sia internazionale. Nel 2023, il pilota di Como ha conquistato il titolo di Campione Italiano Motorally, primo importante traguardo di questo binomio. Nel gennaio 2024, Cerutti ha poi conquistato la prima posizione assoluta all'Africa Eco Race, dopo aver mantenuto la leadership per oltre 6000 chilometri.

A questo risultato storico, nel 2024 si sono aggiunti la vittoria all'Hellas Rally Raid in Grecia nella classe M6 e la vittoria nella Baja Aragón, nella categoria riservata alle moto pluricilindriche. Successi che sono continuati anche nel 2025, con la vittoria all'Africa Eco Race, celebrata a inizio anno, dove Jacopo Cerutti ha dominato conquistando il suo secondo titolo consecutivo, accompagnata dal trionfo nella classe assoluta e di categoria dell'Hellas Rally Raid. «Sono orgoglioso - ha detto Cerutti - di far parte della famiglia Aprilia e di rinnovare fino al 2027. Sono molto contento di come sono andati questi anni e non vedo l'ora di fare nuove esperienze insieme, continuare lo sviluppo della moto e vincere il più possibile».