Aprilia Racing, tutto nuovo per cercare di dare la caccia alla Ducati cannibale. Il ceo Rivola: «L'obiettivo è vincere»

Tutto nuovo in casa Aprilia per cercare di dare la caccia alla Ducati cannibale. Nuova la coppia di piloti (da Vinales-Espargarò a Martín-Bezzecchi), nuovo il direttore tecnico (da Romano Albesiano a Fabiano Sterlacchini), nuovo assetto in griglia per le moto ufficiali (da due a quattro, con il Team Trackhouse che per la prima volta avrà le specifiche tecniche più evolute). «L'obiettivo è vincere», l'estrema e ambiziosa sintesi del Ceo di Aprilia Racing, Massimo Rivola, presentando il mezzo nella sede di Sky a Milano. L'appassionata presenza all'evento di Michele Colaninno, amministratore delegato del gruppo Piaggio, conferma l'importanza strategica per la casa madre di tornare al top anche in MotoGp. Non sono mancati gli investimenti.

Il grande colpo per l'azienda di Noale è infatti Jorge Martín, fresco del titolo iridato dopo un avvincente duello con Bagnaia e deciso a mettere il numero 1 sul cupolino in questo 2025: «E' stata una scelta facile perché ho lottato tutta la mia vita per questo traguardo. Nel numero 1 ho inserito anche il mio storico numero 89 e le due stelle che rappresentano i due mondiali che ho vinto. Il potenziale di Aprilia è sconfinato, sono entusiasta, vedremo cosa riusciremo a fare. Per me la visita a Noale è stata incredibile. Essere stato lì è stato come il primo giorno di scuola, è stata una visita fantastica e mi sento già parte della famiglia».

Marco Bezzecchi sarà il suo compagno nel box e primo rivale in pista: «E' bello avere il campione del mondo al mio fianco, abbiamo un buon rapporto. In passato era stato un po' più complicato ma è normale perché eravamo giovani e immaturi. Ha fatto qualcosa di incredibile e per me è un riferimento straordinario. Farò del mio meglio per stargli vicino e provare a batterlo». Una tesi sposata anche dallo stesso Martín: «Sono contento di averlo nel team, abbiamo lottato nel 2018 per il mondiale Moto3 e la nostra relazione ha faticato un po' ad ingranare. Però ora va tutto bene. Gli auguro il meglio perché vorrebbe dire che le cose sono positive anche per me. Siamo nel posto giusto, Importante sarà adattarsi in fretta al nuovo metodo di lavoro».

La scelta del doppio cambio in sella è approvata anche da Max Biaggi, 6 volte campione del mondo (per 5 proprio su una Aprilia): «Questa è la coppia di piloti più forte mai avuta qui. Hanno esperienza ma anche gioventù. Marco è un grande talento, Martin è il più consistente di tutti. Un consiglio? Per finire la gara da primo, devi prima finire la gara». La «priorità", come evidenzia Rivola, è costruire in fretta «la chimica tra il team, i piloti e la moto». Per questo è plausibile che Aprilia sarà la moto a girare più in pista nei test di Sepang, come già avvenuto a novembre a Barcellona: «E' l'inizio di una nuova era per noi. Abbiamo cambiato tanto, anche con Sterlacchini abbiamo intrapreso una nuova sfida. Non è sufficiente quanto abbiamo fatto finora, dobbiamo spingere al massimo per raggiungere il vertice». La ricetta del nuovo direttore tecnico: «Non possiamo avere punti deboli». Facile a dirsi, meno facile a farsi. Ma necessario per raggiungere la Ducati pigliatutto.