Aprilia, Rivola: «Tre gare di fila sono un problema per Martin. Jorge sarà con noi in Malesia, non so se con la tuta»

Nel prossimo fine settimana «Jorge Martin sarà con noi in Malesia, non so se con la tuta». Da Phillip Island Massimo Rivola, ad di Aprilia Racing, ha confermato che il pilota non ritornerà in Spagna per svolgere i trattamenti alle lesioni riportate ieri cadendo nella Sprint. La Tac effettuata a Melbourne ha confermato unicamente la frattura composta del radio in sede distale.

«Tre gare di fila sono un problema» ha sottolineato Rivola a Sky Sport, con la MotoGP che dopo la tappa in Malesia si traferirà direttamente in Qatar. «Jorge é un incassatore - ha proseguito - ma la frattura c'é e richiede i suoi tempi». «Sia in Indonesia che qui l'Aprilia era la moto più veloce, ma abbiamo raccolto niente o quasi», anche per l'annullemento del GP d'Australia a causa del maltempo. «Noi però continueremo a dare il nostro meglio - ha concluso Rivola - Come si dice: non é finita finché non é finita».