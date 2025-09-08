Aprilia Rsv4 X-Gp, dalla pista un concentrato di tecnologia per pochi appassionati. Solo 30 esemplari per i 10 anni della Rs-Gp

Realizzata dal Reparto Corse di Aprilia per celebrare i dieci anni di competizioni della Rs-Gp nella MotoGp, la Rsv4 X-Gp è un concentrato di tecnologia italiana destinato ad appagare in pista i desideri di un numero limitato di appassionati della Casa di Noale. Non immatricolabile, viene, infatti, proposta all'esclusivo prezzo di 90.000 euro più Iva e sarà prodotta in soli 30 esemplari. La nuova special ha un design ispirato alla racing bike Rs-Gp25. Telaio a doppio trave in alluminio, peso 165 kg, sospensioni meccaniche Öhlins con setup specifico e forcella pressurizzata, impianto frenante Brembo, cerchi forgiati Marchesini in magnesio, scarico in titanio, la X monta un quattro cilindri a V di 65° di 1099 cc da 238 Cv a 13.750 giri, in grado di erogare 131 Nm a 11.750 giri.

Riconoscibile per la livrea ripresa dalla MotoGp, adotta una carenatura in carbonio e rispetto alla Rsv4 vanta un carico aerodinamico verticale decisamente superiore (in rettilineo sino a cinque volte di più, in piega sino a tre volte di più), con conseguenti promesse di miglioramenti in termini di guidabilità. «La grande novità dell'intero pacchetto aerodinamico, di derivazione MotoGp - sottolinea un comunicato del Costruttore -, sono le leg wings, tecnologia sviluppata e brevettata unicamente da Aprilia Racing, e le tail wings, entrambe introdotte soli pochi mesi fa sulla Rs-Gp25. La combinazione delle leg wings e le tail wings aggiungono carico aerodinamico nelle fasi di frenata e in curva, oltre ovviamente all'ala anteriore dalla forma unica, l'under wing e le cornering wings.

A questa evoluzione focalizzata sull'aerodinamica, si aggiunge un elemento unico, proprio dei prototipi di gara: il supporto sella strutturale in carbonio, realizzato da Pan Compositi, che integra le funzioni strutturali, aerodinamiche e di design. Un'ulteriore raffinatezza progettuale di questa novità è la lavorazione del carbonio 'tipo struttura a sandwich'. Tutto questo rende la dinamica del veicolo, nella sua parte posteriore, ancora più simile a quella dei prototipi da corsa».