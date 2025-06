Aprilia Tuareg Racing domina l'Hellas Rally Raid 2025. Jacopo Cerutti fa il bis nella competizione

Jacopo Cerutti e il Team Aprilia Tuareg Racing hanno messo le loro firme all'Hellas Rally Raid 2025, conquistando la vittoria nella classe M5 e il successo nella classifica assoluta. Il team ha completato il dominio con la tripletta nella classe M5 grazie a Marco Menichini e Francesco Montanari, rispettivamente secondo e terzo. A conclusione delle sette tappe, una delle quali cancellata a causa del maltempo, Jacopo Cerutti ha dominato la competizione, confermandosi vincitore per il secondo anno consecutivo. Cerutti ha conquistato la vittoria di classe in tutte le tappe disputate, affermandosi come dominatore assoluto del rally greco. Cerutti ha conquistato il primo posto nella classe M5 e si è aggiudicato anche il successo nella classifica assoluta. Marco Menichini ha chiuso secondo nella classe M5 e terzo assoluto, salendo sul podio di classe ben cinque volte.

A completare la tripletta nella classe M5, Francesco Montanari, che ha conquistato la terza posizione di classe e la quinta assoluta. Il bilancio finale per il Team Aprilia Tuareg Racing al termine dell'Hellas Rally Raid conferma la Tuareg Rally, per il secondo anno consecutivo, una moto vincente capace di offrire prestazioni elevate e grande affidabilità in ogni condizione. «Sono stati sette giorni bellissimi di gara - ha detto Cerutti - sempre con una sfida impegnativa, ma mi è piaciuto molto come è stata organizzata quest'anno. Peccato solo per il meteo instabile che ci ha rovinato un po' alcune speciali. Alla fine abbiamo chiuso primo, terzo e quinto assoluti, e tutti e tre nei primi posti di classe, quindi sono contentissimo e molto soddisfatto».