Aprilia Tuareg Racing porta in sella Thomas Marini per la stagione 2026. Pilota ha vinto il titolo di campione italiano Raid TT 2024

Aprilia rafforza il proprio programma off-road con l'ingresso del pilota sammarinese Thomas Marini nel team Aprilia Tuareg Racing, impegnato nella stagione 2026 con la Aprilia Tuareg Rally. Marini affiancherà Jacopo Cerutti nel calendario della Fim Europe Tout Terrain Rally Cup, che prevede quattro appuntamenti in Spagna (12-18 aprile), Grecia (25-31 maggio), Romania (10-18 luglio) e Italia (13-17 ottobre). Il pilota sarà inoltre impegnato in diverse sessioni di test e parteciperà come wild card alla prima prova del campionato italiano Motorally. Specialista del fuoristrada, Marini arriva nel team dopo aver conquistato il titolo di Campione Italiano Raid TT 2024 e due successi internazionali nel 2025, al Rally d'Albania e al Rally Transanatolia.

Nel suo palmarès figurano anche i titoli nazionali di motocross classe 300 ottenuti nel 2016 e 2017 e un recente esordio positivo all'Africa Eco Race, con una vittoria di tappa e diversi piazzamenti nella top cinque. Parallelamente all'impegno europeo, Aprilia Tuareg Racing continuerà la propria attività nel campionato italiano Motorally con Marco Menichini e Francesco Montanari, sempre in sella alla Tuareg Rally. Il calendario nazionale prevede quattro appuntamenti ad Alassio (28-29 marzo), Olbia (16-17 maggio), Gioia dei Marsi (20-21 giugno) e Umbertide (12-13 settembre). La stagione includerà inoltre la partecipazione di Marini all'Addax Rally in Marocco, previsto dal 25 al 30 ottobre, come tappa di preparazione alla futura partecipazione all'Africa Eco Race 2027 insieme a Cerutti.