Aprilia Tuareg Racing vince in Romania il Ro Rally Marathon. Per Cerutti buone notizie dopo l'operazione

Arrivano buone notizie per il pilota Aprila Tuareg Racing Jacopo Cerutti, dopo il grave incidente che lo ha coinvolto durante il Ro Rally Marathon, prova del Campionato Europeo Tout Terrain Rally Cup disputata in Romania. Il pilota è stato sottoposto con successo a un intervento chirurgico presso l'Ospedale Universitario di Bucarest per la riduzione delle fratture alla tibia e al perone della gamba destra e della rotula della gamba sinistra, riportate in seguito allo scontro con un'automobile proveniente dalla direzione opposta durante una prova speciale. Cerutti resta ricoverato in osservazione nella capitale romena ma le sue condizioni sono in miglioramento e il rientro in Italia è previsto nei prossimi giorni. Successivamente dovrà osservare un periodo di riposo di circa cinque settimane prima di iniziare il percorso di recupero.

Il Team Aprilia Tuareg Racing guarda già al suo ritorno in vista dei prossimi impegni, a cominciare dall'Africa Eco Race. Sul fronte sportivo, il team di Noale lascia comunque la Romania con un risultato di grande rilievo. Thomas Marini ha infatti conquistato la sua prima vittoria nella classifica assoluta del campionato, imponendosi anche nella categoria M5 e regalando ad Aprilia Tuareg Racing il terzo successo consecutivo stagionale nel Tout Terrain Rally Cup. «Prima di tutto desidero augurare una pronta guarigione a Jacopo - ha dichiarato Marini al termine della gara - mentre per la gara sono riuscito a mantenere un buon ritmo fin dal primo giorno, commettendo pochissimi errori. La moto è stata perfetta e la squadra ha lavorato in modo impeccabile."