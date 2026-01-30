Aprilia Tuareg Rally protagonista all'Africa Eco Race 2026. Cerutti vince la quarta tappa e conquista la leadership della gara

Grande giornata, quella di ieri, per il Team Aprilia Tuareg Racing e per Jacopo Cerutti, protagonista assoluto della quarta tappa dell'Africa Eco Race 2026. Il pilota italiano ha firmato la vittoria di speciale sul tracciato da Assa a Khnifiss, lungo complessivamente 487 chilometri, assumendo la leadership sia nella classifica generale sia nella classe +650 riservata alle bicilindriche. Una frazione segnata da continui cambi di ritmo e da un terreno selettivo che ha premiato la gestione della gara e la costanza. Cerutti, in sella all'Aprilia Tuareg Rally, ha saputo interpretare le insidie del percorso, centrando la prima vittoria di tappa dell'edizione 2026 e portandosi al comando dell'assoluta con un vantaggio di 4'49'' sul diretto inseguitore.

Alle sue spalle continua la crescita di Marco Menichini, ora ottavo nella generale e sesto di classe con un distacco di 52'08''. Giornata sfortunata, invece, per Francesco Montanari, costretto al ritiro dalla tappa dopo un impatto con la vegetazione che ha compromesso l'impianto elettrico della sua Tuareg Rally. «Sono riuscito a tenere un buon ritmo - ha commentato Cerutti - e alla fine abbiamo raggiunto il gruppo di quelli davanti. L'unico che mi ha raggiunto è stato Botturi, che però sul finale ha avuto un problema tecnico. Prima vittoria di questa Africa Eco Race 2026 e sono contentissimo».