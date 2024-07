Arriva il Rally Roma Capitale 2024, presentata in Campidoglio la 12^ edizione in programma dal 26 al 28 di luglio

La Sala della Protomoteca in Campidoglio era piena. Segno del grande interesse che c'è attorno alla 12ma edizione del Rally di Roma Capitale in programma dal 26 al 28 di luglio. La gara, organizzata da Max Rendina e Motorsport Italia è stata presentata in Campidoglio secondo una fresca tradizione che va ad aggiungersi a quella della prova al Colosseo, segno della collaborazione tral'Amministrazione Capitolina e l'Organizzatore.

Al tavolo di presidenza erano infatti presenti Erano presenti l’Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale Alessandro Onorato, il Capo del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri Flavio Siniscalchi, l’Assessore Turismo, Ambiente, Sport, Cambiamenti Climatici, Transizione Energetica, Sostenibilità della Regione Lazio Elena Palazzo, il Presidente dell’Automobile Club d’Italia Angelo Sticchi Damiani, la Presidente dell’Automobile Club Roma Giuseppina Fusco, il Presidente di ATAC Giovanni Mottura e l’ideatore dell’evento Max Rendina.

Sono intervenuti con un video messaggio anche il FIA Regional Rally Category Manager Jerome Rousell e l’ERC Championship Manager Iain Campbell. Dalla platea gli interventi del Presidente di Peter Pan Odv Roberto Mainiero e il Presidente di SS Lazio Basket in Carrozzina Moreno Paggi.

D'altra parte stiamo parlando del Il più importante evento italiano, premiato più volte come migliore appuntamento tricolore ed europeo, e unico della serie insignito delle 3 stelle nell’ambito del FIA Environmental Programme per l’attenzione e la salvaguardia ambientale, si svolgerà dal 26 al 28 luglio come uno dei più prestigiosi happening sportivi dell’estate romana e vedrà al via oltre 100 equipaggi provenienti da oltre 20 nazioni diverse tra cui i migliori piloti del panorama continentale e nazionale. Il Rally di Roma Capitale 2024 ha segnato il record di vetture Rally2, le più performanti.

Una volta giunti a Colle Oppio, i concorrenti saliranno la pedana di partenza dalle 20:00 e si cimenteranno poi nella spettacolare prova spettacolo inaugurale, un momento sportivo le cui immagini hanno già fatto il giro del mondo delle precedenti edizioni confermando il Rally di Roma Capitale quale momento più atteso dell’intera stagione. Alla serata inaugurale del Colosseo l’accesso sarà gratuito per tutti, mentre saranno allestite delle zone lounge vip accessibili su invito. Gli appassionati, i curiosi ed i turisti potranno assistere al grande spettacolo della prova speciale al “Colosseo”, dal punto di vista sportivo il momento più atteso dell’intera gara.

Dopo questo prologo, le vetture saliranno a Fiuggi, fulcro logistico dell’evento con la Direzione Gara, il paddock ed i box, la cerimonia d’arrivo e la nuova grande serata finale “Power Stage Party” che animerà il post gara domenica 28 luglio. Questa festa finale è un’altra delle novità che riguardano l’edizione 2024, un momento aperto a tutti, animato dalla musica e l’intrattenimento di Radio Globo, che si svolgerà nell’area esterna al Pala Congressi di Fiuggi, Centro Direzionale della corsa.

La copertura mediatica e televisiva dell'evento sarà veramente straordinaria, con trasmissioni in diretta continua su Rally.tv, il canale on-demand ufficiale del FIA European Rally Championship promosso da Red Bull, con diffusione globale e milioni di telespettatori ogni anno. Le immagini saranno trasmesse in ogni continente, dall'Africa all'America, dall'Australasia all'Europa. In Italia, le trasmissioni delle prove speciali saranno curate da SKY Sport, mentre ACI Sport, promotrice del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco, organizzerà un palinsesto dedicato su ACI Sport TV (Canale 228 SKY) con il coinvolgimento anche di RAI Sport e dei canali social e web della Federazione. Non mancheranno approfondimenti e servizi su tutte le emittenti nazionali e locali e sul canale web Motorsport Italia TV.



Alessandro Onorato - Assessore Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda Roma Capitale. “Il Rally di Roma Capitale è un grande evento sportivo e sociale che siamo orgogliosi di ospitare. E' un appuntamento che contribuisce a migliorare l’offerta turistica, in un anno in cui supereremo i 50 milioni di visitatori del 2023, e genererà ingenti ricadute economiche sul territorio. Ci saranno più di 100 macchine e verranno coinvolte 5 mila persone solo contando volontari, staff e organizzatori. La scommessa di qualche anno fa è stata vinta. La tappa romana del rally è anche una vetrina per promuovere l’immagine della Capitale nel mondo, con immagini suggestive delle macchine in un contesto storico e monumentale unico. Nessun altro tracciato al mondo può vantare un panorama così. Inoltre, sono felice che il Rally di Roma Capitale coniughi allo sport anche l’aspetto sociale, con il coinvolgimento dell’associazione Peter Pan e con la massima attenzione al rispetto dell’ambiente grazie a un approccio ecosostenibile. Sosteniamo gli organizzatori per far diventare il Rally di Roma una tappa del campionato mondiale”.



Flavio Siniscalchi - Capo del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri. “Rally di Roma Capitale 2024 sarà l'occasione per promuovere non solo lo sport ma anche le bellezze del nostro Paese sottolineando l'importanza della sostenibilità ambientale e sensibilizzare sul tema della sicurezza e dell’educazione stradale. Questo evento rappresenta ancora una volta per l'Italia una vetrina internazionale di grande rilievo che concilia sport con la promozione turistica, culturale e ambientale."



Elena Palazzo - Assessore Turismo, Ambiente, Sport, Cambiamenti Climatici, Transizione Energetica, Sostenibilità della Regione Lazio. “La Regione Lazio punta sul rilancio del Lazio attraverso i grandi eventi sportivi ed è al fianco del Rally di Roma Capitale per le sue molteplici ricadute positive sul territorio, a partire da quella turistica. Questa competizione, infatti, mette in mostra le nostre bellezze ed è anche un potente attrattore per gli appassionati che vogliono venire a godersi lo spettacolo delle auto che sfrecciano sulle nostre strade. C’è poi l’aspetto legato alla promozione sportiva. Seguire da vicino le gare e i momenti di preparazione invoglia ad avvicinarsi agli sport motoristici. Infine, l’aspetto legato all’ambiente, grazie all'adozione di misure sostenibili durante il corso dell'evento”.



Angelo Sticchi Damiani - Presidente Automobile Club d’Italia. “Roma ha trovato, grazie a Max Rendina, questa opportunità di far correre le auto da corsa nel centro di Roma davanti ad un pubblico appassionato e curioso. Un rally di alto livello ospitato nella capitale più bella del mondo è un mix di grandissima intensità che si appresta a regalare un grande spettacolo. L’Italia fa ancora una volta una grande figura a livello internazionale”.



Giuseppina Fusco - Presidente Automobile Club Roma. “Siamo arrivati alla dodicesima edizione e anno dopo anno la manifestazione cresce sotto il profilo sportivo, ma anche sotto il profilo dei contenuti e dei valori. Quest’ultimo è forse l’aspetto meno colto dagli appassionati che sono trascinati dall’adrenalina della manifestazione sportiva. Ma il Rally di Roma Capitale è anche ambiente, con le tante pratiche di attenzione alla salvaguardia ambientale, sicurezza stradale, inclusione e molto altro. Un grande grazie a Max Rendina e al suo staff e un in bocca al lupo per un’altra splendida edizione”.



Giovanni Mottura - Presidente ATAC. “Invito tutti ad andare a vedere questa manifestazione unica ed emozionante con i mezzi pubblici. Ricominciamo ad usarli se non li usiamo tutti i giorni e consideriamoli quale strumento fondamentale di movimento. ATAC mette al centro del dibattito anche la sicurezza stradale e la guida sicura, temi che stiamo trasportando sempre di più a bordo dei nostri mezzi che servono 1340 chilometri quadrati. La sicurezza stradale deve essere anche nel caso del trasporto pubblico sempre al centro e così sarà anche per il Rally di Roma Capitale”.



Roberto Mainiero - Presidente Peter Pan Odv. “Anche quest'anno è una gioia sapere che i bambini di Peter Pan Odv sono sempre nel cuore del nostro caro amico Max Rendina e di tutta l’organizzazione del Rally di Roma Capitale. Grazie alla visibilità che ci offrono, vogliamo ringraziare sponsor e pubblico che decideranno di esserci accanto per sostenere i bambini malati di cancro che da ogni parte del mondo giungono a Roma per essere curati. Per tutto il tempo delle loro terapie, queste famiglie trovano ospitalità gratuita all’interno della Grande Casa di Peter Pan. Tutti insieme possiamo essere parte della loro cura”.



Max Rendina - Ideatore Rally di Roma Capitale. “Sono sempre molto emozionato. Il Rally di Roma Capitale ha iniziato la sua storia 12 anni fa, e in un primo momento pochi, oltre alla Federazione ACI Sport, ci hanno creduto. Oggi facciamo il 60% di share del Campionato Europeo, la prova del Colosseo è attesa in tutto il mondo, siamo pronti a crescere. Un grazie a tutte le istituzioni che sono al nostro fianco, ci sostengono e ci aiutano, ai nostri partners, alle Forze dell’Ordine ed ai collaboratori, instancabili. L’augurio è che vada tutto bene, che sia un successo e che ancora una volta l’Italia sportiva sia protagonista a livello globale”.

L’evento porrà una forte enfasi anche sulla sostenibilità ambientale. Il Rally di Roma Capitale, prima competizione in Europa ad aver ottenuto le tre stelle del FIA Environmental Accreditation Programme, ha ulteriormente intensificato l’attenzione verso questi temi per l’edizione 2024. Gli sforzi includeranno l’utilizzo di veicoli di servizio elettrici o ibridi, collaborazioni con fornitori certificati per le migliori pratiche ecologiche, l’impiego di materiali plastici realizzati con plastica riciclata certificata e la fornitura di energia tramite generatori a basso consumo e fonti rinnovabili. Sarà inoltre applicato un rigoroso controllo sul sistema di raccolta dei rifiuti e sarà garantito un catering plastic-free presso il paddock di Fiuggi, accompagnato da campagne di sensibilizzazione e comunicazione specifiche, sia sulla stampa locale che sui social.

Interessante ed altrettanto importante anche l’iniziativa “La strada non è un videogioco”, lche il Rally di Roma Capitale porta avanti da anni. Orientata alla sensibilizzazione sui temi della sicurezza e dell’educazione stradale, quest’anno sarà veicolata tramite una campagna social di video in pillole che raccoglieranno alcuni consigli per un corretto comportamento sulle strade di tutti i giorni, utilizzando il rally come elemento di diffusione.

Non manca l’impegno sociale. Il Rally di Roma Capitale continua la sua collaborazione in sostegno all'associazione Peter Pan Odv, che prosegue dal 2014. Peter Pan Odv è un'organizzazione di volontariato con sede a Roma che offre accoglienza gratuita alle famiglie di bambini malati di cancro durante i periodi di terapia. Fondata nel 1994, fornisce supporto e servizi riportando la normalità durante tutto il periodo delle cure accogliendo le famiglie all'interno della "Grande Casa di Peter Pan" grazie al supporto di volontari e di un piccolo staff. Ad oggi sono state accolte oltre 900 famiglie. Maggiori info su www.peterpanodv.it