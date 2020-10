Arthur Leclerc cala il tris e “sbanca” il Mugello. Ora è primo in classifica, Charles celebra fratello su Instagram: «Ancora una volta P1»

SCARPERIA - Arthur Leclerc ha vinto ancora al Mugello in Formula Regional. Il pilota monegasco, dopo essersi aggiudicato la gara di ieri sotto la pioggia battente, si è ripetuto nelle due corse di oggi, stamani nuovamente con pista bagnata e questo pomeriggio con asfalto asciutto. Sembra non esistere condizione meteo che possa arrestare la cavalcata vincente del fratello minore di Charles, il pilota Ferrari di Formula 1 che lo ha celebrato su Instagram col post: «Ancora una volta P1».

La gara del mattino parte infatti con pista bagnata, ma non piove e l’asfalto si asciuga velocemente. Una scelta conservativa della gomme costringe Arthur ad un doppio pit stop, ma grazie all’ingresso della safety car che ricompatta il gruppo e della pioggia che ricomincia a cadere in abbondanza, Leclerc dà ancora una volta il meglio di se, conquista la testa della corsa a soli due giri dal termine e taglia il traguardo con ben 15«157 millesimi di vantaggio sul francese Pierre Louis Chovet. »Nel 2014 ho vinto la mia prima gara in kart sotto la pioggia - ha ricordato Leclerc - Non credevo di vincere, ma sul bagnato, come ieri, mi sono trovato subito molto bene e mi sono potuto concentrare per guidare al meglio spingendo fino al limite possibile«. Nel pomeriggio, invece con pista asciutta, scattato dalla pole position, il monegasco viene subito superato dai suoi compagni di team, il brasiliano Gianluca Petecof e il danese Olivier Rasmussen. ma già all’inizio del terzo giro, Leclerc, dopo aver lottato fianco a fianco per tre curve con Petecof, si riprende la prima posizione che manterrà fino al traguardo.

«È stato un weekend bello proprio per le condizioni così difficili - ha commentato a fine giornata - Il Mugello è un tracciato speciale ed è’ stata dura trovare il limite della macchina e del circuito, ma ho lavorato molto nelle prove libere e siamo riusciti a essere abbastanza veloci in tutte le situazioni». Adesso, dopo queste tre vittorie, Arthur Leclerc è balzato il testa alla classifica generale del campionato con 237 punti, 8 in più di Petecof.