Arthur Leclerc vince titolo Formula Regional Asia. Il fratello del pilota Ferrari centra anche pole e gara

Pole position, vittoria e titolo di campione. Arthur Leclerc, il fratello del pilota Ferrari F1 Charles, ha centrato tutti gli obiettivi della vigilia al termine della prima corsa disputata oggi a Yas Marina (Abu Dhabi), sede della quinta e ultima tappa del campionato Formula Regional Asia. Il pilota della Ferrari Driver Academy ha messo una solida base su cui costruire il suo quarto successo stagionale conquistando la pole position al termine di un’intensa sessione di qualifica nella giornata di ieri. Leclerc ha sfruttato al meglio la partenza dalla prima posizione, prendendo il comando della gara davanti al compagno di squadra Dino Beganovic e costruendo già nei primi giri un buon margine di sicurezza.

Un successo da leader, quello ottenuto da Leclerc, che a due gare dal termine ha raggiunto nella classifica generale quota 203 punti, 65 in più del più vicino degli avversari, lo spagnolo Pepe Marti. Un margine che gli ha dato la certezza matematica del titolo di campione, figlio di una gestione perfetta del campionato. Oltre alle quattro vittorie, Arthur nelle tredici gare disputate ha ottenuto anche una seconda e tre terze posizioni, confermandosi nella top-10 in tutte le altre corse. «Sono estremamente felice di aver vinto il campionato in questo modo - ha commentato Leclerc - abbiamo avuto la possibilità di mostrare il nostro vero potenziale, e il risultato di oggi è il prodotto di tutto il lavoro che abbiamo fatto insieme per tutto il campionato. Mancano ancora due gare, quindi continueremo a spingere ancora per chiudere in bellezza questa esperienza ed essere nella forma migliore in vista della partecipazione al campionato di Formula 3».