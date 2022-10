Si assegnano a Civitavecchia i titoli del campionato Moto d'Acqua. Nel weekend ultima prova del Campionato Italiano

CIVITAVECCHIA - “Vivere il mare” con motonautica. A Civitavecchia l’unione tra due manifestazioni che hanno proprio nel mare il fattore comune: l’ultima tappa del campionato italiano Moto d’Acqua 2022 e la Fiera nautica “Vivere il mare” che si svolge contemporaneamente a Civitavecchia.

Dopo oltre un decennio, dunque, la motonautica torna a far tappa a Civitavecchia con la quinta e ultima tappa del Campionato Italiano Moto d’Acqua 2022, Grand Prix Civitavecchia Aquabike “Trofeo Regione Lazio”, organizzata da H2O Eventi e Csr Promotion sotto l'egida della Federazione Italiana Motonautica Fim e Coni. Cornice sarà il Porto Storico di Civitavecchia, al Varco Fortezza: un vero e proprio anfiteatro che consentirà di vedere da vicino gli oltre 150 bikers provenienti da tutta Italia.

Il programma della manifestazione prevede sabato dalle 9 le prove libere con le batterie di qualificazione, a cui seguiranno dalle 11,45 alle 14,00 le prime manches. La seconda parte delle gare prenderà il via alle 15. Domenica la giornata si apre alle 9, sempre con le prove libere seguite dalle seconde manches dalle 11,30 alle 14. Dalle 15, invece, si disputeranno le manches finali, al termine delle quali saranno premiati i vincitori di tappa e quelli degli ambiti titoli italiani di categoria.

“Per l’ultima prova del Campionato Italiano Moto d’Acqua 2022 - dice Vincenzo Iaconianni, presidente della Federazione Italiana Motonautica - non poteva essere scelta una località migliore di Civitavecchia. Si tratta di uno dei luoghi più importanti dal punto di vista nautico, ma cosa ancor più rilevante è che con questa tappa si inaugura un nuovo campo di gara, cosa per noi estremamente importante. Uno dei nostri obiettivi è l’ampliare il numero dei campi gara in Italia. L’organizzazione è di altissimo livello, assolutamente collaudata, ciò che ci vuole per una prova così importante come questa finale di Campionato Italiano, nella quale si assegnano i titoli. Ringrazio l’organizzatore locale e le autorità civili e militari che hanno consentito di ospitare questa prova per l’apertura di questo nuovo campo di gara, nel quale faremo grandi eventi“.

E sarà proprio la tappa di Civitavecchia ad assegnare i titoli nelle varie categorie. “Sì - dice Giorgio Viscione, presidente della Commissione Moto d’Acqua Fim - siamo giunti all’ultima tappa di questo fantastico Campionato Italiano 2022, Nessun titolo è stato ancora assegnato, per questo motivo l’ultima tappa di Civitavecchia sarà estremamente importante. Siamo molto felici di essere ospitati da questa rilevante Fiera nautica, grazie all’intervento dell’organizzatore, H2O Eventi e di Csr Promotion. Un evento in linea con il nostro, che ci consentirà di avere una ancor più rilevante affluenza di pubblico. I piloti confermati sono moltissimi. La giovanile, grazie all’intervento della Federazione Italiana Motonautica, sta crescendo moltissimo. Sono tanti i giovani piloti presenti anche a questa finale”.