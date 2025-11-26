Aston Martin, cambiamento epocale alla guida: Adrian Newey sarà il Team Principal nel 2026



La stagione 2026 porta con sé i più grandi cambiamenti in Formula 1 dell'ultima generazione, con nuovi regolamenti tecnici e un team aggiuntivo in griglia. Per sfruttare al meglio questa opportunità, l'Aston Martin F1 annuncia cambiamenti epocali nella sua struttura dirigenziale. Aston Martin ha annunciato una riorganizzazione interna di grande portata che porterà Adrian Newey a ricoprire il ruolo di team principal nel 2026. Con questa mossa, il team consolida la propria strategia in vista delle nuove regole tecniche e dell’arrivo della power unit Honda. Negli ultimi 14 mesi, Andy Cowell ha guidato il Team in qualità di CEO e Team Principal nell'implementazione dei necessari cambiamenti strutturali per supportare la transizione verso un team ufficiale completo, pronto per i nuovi regolamenti del 2026. Dopo aver gettato con successo le basi, Andy Cowell assumerà il nuovo ruolo di Chief Strategy Officer, riportando al Presidente Esecutivo Lawrence Stroll.

Grazie alla sua impareggiabile esperienza e competenza nel lavoro sulle power unit, Andy contribuirà a ottimizzare le partnership tecniche tra il Team, Honda, Aramco e Valvoline e collaborerà a stretto contatto con i partner del Team per garantire la perfetta integrazione della nuova unità di potenza, del carburante e del telaio. In qualità di Managing Technical Partner, Adrian Newey sarà responsabile della guida del team tecnico, comprese le operazioni in pista della vettura, e assumerà anche il ruolo di Team Principal dal 2026. In qualità di Presidente Esecutivo, Lawrence Stroll continuerà a guidare le funzioni aziendali del Team.

Adrian Newey ha dichiarato: "Negli ultimi nove mesi, ho visto grandi talenti individuali all'interno del nostro Team. Non vedo l'ora di assumere questo nuovo ruolo, che ci consentirà di essere nella migliore posizione possibile per competere nel 2026, quando ci troveremo ad affrontare una situazione completamente nuova, con Aston Martin ora team ufficiale, e la notevole sfida rappresentata dai nuovi regolamenti. "Il nuovo ruolo di Andy, incentrato sull'integrazione della nuova Power Unit con i nostri tre partner chiave, sarà fondamentale in questo percorso."