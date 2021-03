Aston Martin, safety e medical car per la F1. Safety car su base Vantage e DBX per la medical car

GAYDON - Un ritorno in griglia di partenza ma anche come safety e medical car, quello di Aston Martin nel mondiale di Formula 1. Alla fine di questo mese, infatti, la casa automobilistica non si limiterà a schierare due vetture sulla griglia di partenza al Gran Premio di Formula 1 del Bahrain, ma per la prima volta nella storia dello sport, la safety car e la medical car ufficiali di Formula 1 sfoggeranno le famose ali del marchio britannico. Per l’occasione è stata sviluppata un’apposita versione della Aston Martin Vantage, la più potente della linea di produzione, affinché fosse pronta a svolgere il ruolo fondamentale di intervenire e dettare il passo di un evento al quale partecipano le auto da corsa più veloci del mondo. Progettata da un team di esperti presso la sede centrale di Aston Martin, a Gaydon, questa vettura presenta importanti miglioramenti del telaio e dell’aerodinamicità.

Dopo alcune modifiche aggiuntive necessarie per la conformità ai requisiti FIA, la nuova safety car è la punta di diamante della linea Vantage in termini di prestazioni. Aston Martin DBX, il primo SUV della casa britannica, sarà invece la medical car ufficiale di Formula 1 e sfoggerà la propria potenza e agilità di guida quando si lancerà in azione per intervenire in caso di emergenza. Sarà il tedesco Bernd Mayl„nder, da oltre vent’anni pilota ufficiale FIA della safety car, a sedere al volante della Aston Martin, che resterà ferma nella corsia box per l’intera durata della gara. Nel caso in cui il direttore di gara richieda il suo intervento per condizioni meteorologiche avverse o incidente, l’ex pilota Mayl„nder e il copilota Richard Darker (Regno Unito) entreranno nel circuito in testa al campo per dettare in sicurezza il passo del gruppo di vetture, così da neutralizzare l’evento e consentire una gestione efficace da parte dei commissari di pista.

La potenza è stata aumentata di 25 cv, raggiungendo così i 535 cv, grazie a un motore V8 twin-turbo da 4,0 litri che offre prestazioni significative e che consente di passare da 0 a 100 km/h in soli 3,5 secondi. La coppia massima di 685 Nm resta invariata, ma ora è sostenuta più a lungo. La griglia Vane con un nuovo splitter anteriore consente di ottenere 155,6 kg di deportanza a 200 km/h, ovvero un aumento di 60 kg rispetto agli altri modelli Vantage alla stessa velocità. Sono state apportate modifiche anche alle sospensioni, al volante e agli ammortizzatori, con interventi sui rinforzi sottoscocca curati nei minimi particolari per aumentare la rigidità strutturale anteriore. La safety car richiama la macchina dell’Aston Martin Cognizant Formula One Team con il nuovissimo colore della carrozzeria, 2021 Aston Martin Racing Green, sviluppato appositamente per celebrare il ritorno del marchio in Formula 1 dopo più di 60 anni.