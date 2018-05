Audi di Abt profeta in patria nella superpole a Berlino. Turvey(NIO) e Vergne (Techeetah) alle spalle

BERLINO – Nella gara di casa per Audi e per lui, Daniel Abt ha già mosso la classifica del mondiale di Formula E ancora prima di pendere il via. Il giovane pilota tedesco ha conquistato i 3 punti riservato a chi si assicura la pole portandosi a quota 59, superando così il compagno di scuderia Lucas di Grassi e insediandosi in quinta posizione. Abt (Audi Sport Abt Schaeffler) si era qualificato per la tornata decisiva con il terzo tempo e nel giro che contava si è migliorato di 3 decimi.

Al suo fianco dalla prima fila partirà Oliver Turvey (Nio), il più quotato compagno di squadra dell'italiano Luca Filippi (19° tempo) che alle 18 di oggi torna a gareggiare a Berlino dopo aver saltato la prova di Parigi. Anche il britannico si è migliorato (era quinto), ma è rimasto a oltre due decimi e mezzo da Abt. In seconda fila si sono inseriti il leader della classifica provvisoria del circuito elettrico, Jean Eric Vergne (Techeetah), e Jerome D'Ambrosio (Dragon Racing). Per di Grassi la superpole è stata deludente: ci era arrivato con il miglior tempo e ne è uscito con il quinto.

I tre vincitori dei quattro ePrix disputati finora nella capitale tedesca sono concentrati nelle prime sette posizioni. D'Ambrosio, quarto, Felix Rosenqvist (Mahindra), sesto, e Sébastien Buemi (Renault e.Dams), che già vinto due volte, sia nel circuito della Karl-Marx-Allee sia a Tempelhof, settimo. Ma Vergne, lo stesso Rosenqvist e di Grassi sono già partiti dalla pole a Berlino. Il quarto nome di chi è già scattato davanti, nella prima stagione, è quello di Jarno Trulli.

Il tracciato ha 10 curve e misura 2,375 chilometri. Il fondo assicura una grip ottimale. L'ePrix di Berlino è il nono della stagione, il quart'ultimo dopo la rinuncia di Montreal ad ospitare le due gare conclusive. Dopo quello odierno, per assegnare il titolo si correrà ancora a Zurigo ed a New York (due prove).