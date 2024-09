Audi, Binotto: «Presto decisione sui piloti per il 2026. Giovane pilota o driver esperto come partner di Hülkenberg»

L'Audi deve stabilire che tipo di pilota desidera per la sua partecipazione alla Formula Uno nel 2026, ma mira a raggiungere e annunciare una decisione senza grandi ritardi, come ha affermato il suo nuovo direttore operativo Mattia Binotto. L'ex direttore del team Ferrari Binotto ha affermato domenica al Gran Premio d'Italia che devono decidere se vogliono avere un giovane pilota o un uomo esperto come partner di Nico Hülkenberg che si unirà al team attualmente operativo come Sauber, nel 2025. La casa automobilistica tedesca Audi trasformerà quindi la Sauber con sede in Svizzera in un team ufficiale dal 2026.

In lizza per la seconda auto ci sono gli attuali piloti Sauber Valtteri Bottas e Guanyu Zhou, ma anche i giovani piloti Sauber o Mick Schumacher che ha perso il suo posto in F1 dopo la stagione 2022. Binotto ha affermato che stanno parlando con i candidati e che una decisione verrà presa «speriamo presto». Considerando lo stato attuale della Sauber, ultima nella classifica costruttori come unica squadra senza un punto nel campionato, Binotto ha detto che «dobbiamo sicuramente migliorare» in quasi tutti gli aspetti in vista del 2026. «Abbiamo chiare intenzioni e obiettivi, davanti a noi per diventare una squadra vincente. Ma certamente, c'è molto da fare», ha detto. Binotto e il Ceo di Audi Gernot Döllner hanno parlato più volte di un progetto a lungo termine e hanno capito che forse ci sarebbe voluto più tempo del previsto per raggiungere il successo.