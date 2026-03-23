Audi F1 Team, Mattia Binotto nominato Team Principal. Prende il posto di Jonathan Wheatley

Audi modifica alla struttura manageriale del progetto Formula 1 nominando Mattia Binotto Team Principal. Binotto prende il posto di Jonathan Wheatley, che lascia Audi Revolut F1 Team con effetto immediato per motivi personali. Wheatley è stato parte del progetto Audi F1 dall'aprile 2025 e, insieme a Binotto, ha dato forma al Team presso la sede di Hinwil, in Svizzera. L'ingegnere italiano è al timone del progetto Audi dall'estate del 2024, con la responsabilità della gestione operativa della struttura di Hinwil e dell'interfaccia tecnica con Audi Formula Racing a Neuburg, dove viene sviluppata la power unit.

«Siamo grati a Jonathan Wheatley per il contributo al progetto durante la cruciale fase d'ingresso in F1 e gli auguriamo il meglio per il futuro - ha detto Gernot Döllner, CEO di Audi AG e presidente del Consiglio di Amministrazione di Audi Motorsport AG - Mattia Binotto e il Team continueranno a perseguire con determinazione gli obiettivi prefissati. Il nostro orizzonte non cambia: stiamo concentrando tutti gli sforzi nella creazione di una squadra competitiva ai massimi livelli, che possa lottare per il titolo mondiale entro il 2030. Adegueremo costantemente la nostra organizzazione per raggiungere questo traguardo»