Audi fa doppietta nel primo E-Prix di New York, Vergne conquista il titolo Piloti

NWE YORK - Grande spettacolo nel primo dei due E-Prix che concludono la “Stagione 4” di Formula E nella Grande Mela. Come era nelle previsioni, con lo skyline di Manhattan sullo sfondo, il titolo Piloti è stato assegnato con una gara di anticipo e il francese Jean-Eric Vergne allunga l’albo d’oro della categoria scrivendo il suo nome dopo quelli di Nelson Piquet, Sebastien Bouemi e Lucas Di Grassi. L’ex driver della Toro Rosso in Formula 1 partiva con i favori del pronostico potendo contare su un buon margine di vantaggio in classifica e su una sorprendente costanza di rendimento visto che, escludendo l’ultimo E-Prix europeo a Zurigo, aveva come peggior risultato in pagella i quinti posti (oltre a tre vittorie partendo nelle stesse occasioni dalla pole).

E con un quinto posto ieri a New York si è aggiudicata la corona delle monoposto elettriche, la categoria del motorsport più in crescita. L’unico rivale che poteva ancora contrastare JEV, il britannico Sam Bird al volante della DS Virgin, ha tagliato il traguardo solo al nono posto ed ora ha 31 punti di distacco, mentre un E-Prix può assegnarne ad un singolo pilota un massimo di 29 punti. La squadra di Vergne, la cinese Techeetah, è sicuramente contenta, ma non può saltare di gioia poiché è quasi andato completamente in fumo il vantaggio che aveva nella classifica riservata alle squadre ed ora la tappa finale assegnerà lo scettro fra i costruttori con una sfida secca fra due team che sono praticamente alla pari.

Dopo quella casalinga di Berlino, infatti, l’Audi ha fatto un’altra doppietta con il campione in carica Lucas Di Grassi che ha preceduto il compagno di squadra Daniel Abt. La casa di Ingolstadt si è così portata a casa ben 44 punti (Daniel ha segnato anche il giro più veloce in gara) contro gli appena 16 della rivale cinese che ora conserva solo 5 lunghezze di margine (235 a 230) visto che l’altro suo driver, il tedesco André Lotterer, ha chiuso la corsa al settimo posto. Un E-Prix può assegnare alle squadre fino a 47 punti (primo e secondo posto, pole position e giro veloce) e 5 gettoni di margine sono ben poca cosa con un’Audi si è addirittura abituata alle doppiette.

Il costruttore dei Quattro Anelli dispone sicuramente della monoposto più in forma e Di Grassi viene da una serie positiva impressionante visto che la seconda vittoria di fila segue 4 secondi posti. Ora Lucas, che aveva perso le speranze di confermarsi campione già prima di sorvolare l’Atlantico, può ambire al secondo posto finale in quanto il suo ritardo da Bird è sceso a soli 16 punti (ne può conquistare 29). La rimonta sembra incredibile considerando che dopo 5 E-Prix il sudamericano aveva solo tre punti in classifica contro gli 81 di Vergne e i 61 di Bird. Questa sera nella Grande Mela andrà in onda (diretta su Italia2) la sfida finale.